Andora, passaggio di testimone in AMA: Simona Aicardi lascia, il sindaco nomina Manuela Marchiano

Passaggio del testimone ieri nell’Azienda Multiservizi Andora. L’avvocato Simona Aicardi ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliera, ruolo incompatibile con la sua nuova posizione di funzionaria esperta presso la Provincia di Savona. Il sindaco Mauro Demichelis ha individuato e nominato al suo posto la dottoressa Manuela Marchiano, già consigliera di Maggioranza e prima in assoluto a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Comunale nel primo mandato 2014-2019.

Ieri primo incontro operativo con il Presidente Fabrizio De Nicola e passaggio di consegne alla presenza del Primo Cittadino di Andora.

“Le mie più convinte congratulazioni all’avvocato Simona Aicardi per la sua progressione di carriera e esprimo gratitudine per quanto ha fatto per migliorare i servizi in AMA. Il suo contributo non andrà certamente disperso – ha dichiarato Mauro Demichelis - Sono lieto che la dottoressa Manuela Marchiano abbia accettato di tornare al servizio di Andora, dopo esserne stata la prima Presidente del Consiglio. Insieme al presidente De Nicola e al consigliere Gerry Gerundo, si è già realizzata la piena operatività. La dottoressa Marchiano ha la preparazione e la sensibilità giusta per inserirsi nei progetti avviati in questi anni apportando la sua competenza nei settori in cui agisce la nostra azienda multiservizi”.

La dottoressa Manuela Marchiano, ha 37 anni, è laureata in Biologia ed è dipendente di un’azienda nel settore della diagnostica. “Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine per la fiducia e per l'opportunità di fare parte del Consiglio di Amministrazione di questa importante azienda al servizio dei cittadini andoresi – ha dichiarato - Darò il mio contributo per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di migliorare e implementare i servizi offerti in banchina e sul territorio”.

L’avvocato Simona Aicardi fa il punto dell’esperienza in AMA: "E' una realtà molto importante per Andora – ha dichiarato - Mio malgrado non posso proseguire l’incarico che mi ha consentito di vivere una bella esperienza nel Porto, nelle spiagge, in Farmacia e di capire l’importanza dei servizi offerti dall’azienda e la complessità della sua articolazione. Ringrazio il sindaco Mauro Demichelis, tutto il Consiglio di Amministrazione dell’AMA, il Direttore e il personale per la collaborazione e la calorosa accoglienza e auguro a tutti di proseguire il lavoro iniziato con il massimo risultato auspicabile”.

Il presidente dell’AMA avvocato Fabrizio De Nicola, ha espresso gratitudine per il lavoro dal consigliere uscente e dato il benvenuto al nuovo componente del CdA.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento all'Avvocato Simona Aicardi per il suo impegno e la dedizione mostrata nel suo breve periodo come Consigliere di AMA. Nonostante la sua permanenza sia stata breve, ha dimostrato una notevole attenzione verso le esigenze della comunità e ha fornito spunti preziosi per il miglioramento dei servizi portuali. La sua professionalità e il suo approccio proattivo hanno lasciato un segno positivo nel nostro operato – ha dichiarato il presidente De Nicola - Sono lieto di dare il benvenuto alla Dott.ssa Manuela Marchiano, che torna a servire la comunità di Andora. Sono certo che la sua esperienza prima come Presidente del Consiglio Comunale e la sua conoscenza del territorio contribuiranno a sviluppare ulteriormente i progetti avviati, portando nuove idee e prospettive. Auguro a entrambe un grande successo nei rispettivi percorsi”.