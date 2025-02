Prova costume, i consigli per chi desidera “recuperare” dopo le Feste

Il periodo delle Feste è un momento dell'anno in cui, immancabilmente, ognuno di noi, chi più chi meno, si trova a effettuare qualche sgarro di troppo dal punto di vista alimentare, vuoi per le diverse occasioni all'insegna della convivialità, vuoi per l'atmosfera di spiccato relax che aleggia nell'aria.

A gennaio, tuttavia, il conto risulta ben visibile sulla bilancia, che presenta però all'orizzonte e non poi tanto in lontananza quella che è per molti un vero cruccio: la prova costume. E non solo perché si avvicina l'estate, ma anche perché in occasione delle vacanze sulla neve non manca una tappa all'interno di SPA e centri benessere.

Nulla di cui fare un dramma, comunque, dal momento che esistono alcune semplici soluzioni ideali per una remise in forme graduale, semplice e soprattutto efficace. Scopriamole insieme.

Estrattore: l’alleato per il benessere

Assumere frutta e verdura in quantità è un vero mantra di qualsiasi dieta, sia che l'intento appaia il mantenimento del peso sia che, invece, occorra perdere qualche chilo.

Allo stesso tempo, non sempre, presi dalla frenesia della quotidianità, si ha modo di dedicarsi alla preparazione delle ricette che vedono tali alimenti protagonisti. Ecco allora che può entrare in gioco un aiuto da parte della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda un dispositivo in particolare: l'estrattore.

Parliamo di un apparecchio realizzato secondo molteplici modelli, innovativi e performanti. Tra le proposte più interessanti ci sono quelle di Hurom, disponibili al sito hurom.it , in grado di ottenere succhi ricchi di colore e gusto, a fronte di una lavorazione che vede una considerevole riduzione per quanto riguarda gli sprechi.

Tra gli ortaggi da utilizzare per depurarsi dalle feste consigliamo in particolare quelli che seguono: finocchi, carote, radicchio, daikon e, tra le radici, lo zenzero, rinomato per le sue proprietà.

Per quanto concerne la frutta, non possono mancare gli agrumi e le mele, disintossicanti e in grado di influire positivamente sul sistema immunitario, donando tonicità all'organismo e bellezza alla pelle.

Vaporiera: preziosa alleata in cucina

Insieme all'estrattore, una buona idea è quella di dotarsi di una vaporiera, un accessorio utile per conseguire una modalità di cottura tanto sana quanto gustosa e genuina. I vantaggi della cucina al vapore sono infatti tantissimi e rinomati fin dalla notte dei tempi, ma non tutti sanno che, mantenendo le verdure integre, si ha modo anche di risparmiare tempo prezioso.

Tra gli ortaggi da predisporre lungo gli scompartimenti consigliamo: cavoli di tutte le varietà (cavolfiore, cavolo cappuccio, verza, cavolo romanesco, ecc. ecc.), zucca, patate, rape, cime di rapa e via dicendo. Nulla vieta, una volta cotte, di assemblare queste verdure con l'aiuto di un minipimer per creare delle zuppe gustose, aggiungendo dei legumi precotti e del pane tostato: un piatto completo, godereccio e, nelle opportune proporzioni, a prova di dieta.

Nella vaporiera è possibile inserire, volendo, un po' di frutta, specialmente le mele che preparate con questo sistema sono davvero molto prelibate. Saranno un dolce eccellente a fine pasto, soprattutto se le renderete ancora più saporite con un po’ di miele e frutta secca: una ricetta detox che saprà sorprendervi.