Cello (Uniti per Albisola): "Incuria e silenzio sul terreno di via Turati"

Da mesi, dal luglio 2024, la consigliera di opposizione di Albissola Superiore, Serena Cello, membro del Partito Democratico locale, ha inviato più di dieci segnalazioni via mail al comandante della Polizia Locale, chiedendo un intervento immediato per ripulire un terreno incolto privato confinante con il parcheggio di via Turati. Ad oggi, nessuna risposta è pervenuta e la situazione non è mutata. L’area presenta erbacce alte, alberi trascurati, rifiuti ovunque e si registra spesso la presenza di animali selvatici (nella fattispecie cinghiali), che rendono la situazione ancora più grave. Si tratta di una situazione vergognosa per un paese che dovrebbe garantire sicurezza e igiene, soprattutto in una zona frequentata quotidianamente da alunni del polo scolastico La Massa e usata per fiere periodiche.

“Nonostante le ripetute richieste agli uffici competenti e anche sia al sindaco Maurizio Garbarini che all’assessore Luca Ottonello, l’amministrazione ha scelto il silenzio”, denuncia la consigliera del gruppo Uniti per Albisola.

“Nessuna risposta concreta, nessun intervento tangibile – prosegue la Cello – Se non si è capaci nemmeno di far rispettare il decoro ai privati, emettendo una semplice ordinanza di pulizia per un’area così centrale, come possiamo pensare che questa Giunta sappia gestire problemi ben più complessi?”

L’opposizione di Uniti per Albisola non intende rimanere passiva rispetto a questo problema. Continuerà a sollecitare l’Amministrazione affinché si assuma le proprie responsabilità e intervenga senza ulteriori ritardi. Nel frattempo, il Gruppo è ancora in attesa della ripiantumazione degli alberi secolari di Largo Gavotti, abbattuti la scorsa estate, come promesso dalla Giunta sulle pagine social.