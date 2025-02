Serie A, i migliori giocatori nati nel Lazio del momento

L’Italia ha sempre avuto una grande tradizione calcistica e ciò lo si vede anche dalle origini dei vari giocatori di Serie A e della Nazionale che provengono da un po’ ogni regione della Penisola. Tra queste, una delle più rappresentate nel massimo campionato è il Lazio, regione, questa, che ha dato i natali a tanti calciatori di livello.

Basti pensare, ad esempio, a Riccardo Calafiori, in assoluto uno dei migliori difensori italiani del momento e per questo acquistato in estate dall’Arsenal, che ha deciso di sborsare per lui ben 42 milioni di sterline. Le attese stanno venendo ripagate finora nonostante qualche problema fisico di troppo ed è anche grazie al suo contributo se ora i Gunners sono tra i favoriti per la vittoria della Premier League come confermano anche le quote sportive di Betway.

I top player della Serie A nati nel Lazio

Guardando in casa, la Serie A di oggi propone tanti giocatori nati nel Lazio, tra chi è già affermato e chi promette bene per il futuro.

I portieri

Tra i più affermati troviamo Mattia Perin, cresciuto nel settore giovanile del Genoa che lo ha fatto esordire in Serie A. Le sue prestazioni gli sono valse il ruolo di titolare della formazione ligure e anche la convocazione in Nazionale. Poi, il trasferimento alla Juve, dove, seppur non sia mai stato la prima scelta né di Allegri né dell’attuale allenatore Thiago Motta, ha sempre dimostrato professionalità e prontezza quando chiamato in causa.

La difesa

In difesa, invece, troviamo Alessio Romagnoli, classe ’95 e oggi difensore centrale della Lazio. Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha esordito in prima squadra giovanissimo, evidenziando subito una notevole personalità, tanto da meritarsi, dopo un'esperienza alla Sampdoria, la chiamata del Milan, in cui è rimasto fino al 2022, per poi trasferirsi ai biancocelesti, sua squadra del cuore.

Sempre alla Lazio, gioca Luca Pellegrini, terzino sinistro classe ‘99 scuola Roma con un trascorso anche nella Juventus. Al momento, è un po’ chiuso nel ruolo da Tavares, ma quando gioca dà sempre il suo contributo. Restando in difesa, ci sono poi Davide Zappacosta, esterno tutto campo dell’Atalanta con un passato tra le fila del Chelsea, e Davide Faraoni, cresciuto tra giovanili di Lazio e Inter e oggi terzino destro per l’Hellas Verona.

Quanta qualità a centrocampo

Passando invece al centrocampo, troviamo tanta qualità, con Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma classe ’96 che, nonostante non stia vivendo il suo periodo migliore, resta uno dei migliori centrocampisti italiani degli ultimi anni.

La Roma, in particolare, vanta uno dei migliori settori giovanili del Paese e, dopo aver sfornato tanti talenti, due su tutti Francesco Totti e Daniele De Rossi, oggi può contare su un profilo di grande prospettiva che ha già iniziato a far bene come Niccolò Pisilli, classe 2004 e già considerato come uno dei migliori talenti del calcio italiano.

Sempre dal vivaio romanista è uscito anche Edoardo Bove che, prima del problema di salute che lo terrà lontano dai campi a lungo, si è imposto come uno dei migliori giocatori del campionato con la maglia della Fiorentina. Insieme a lui protagonista dell’ottima stagione della Viola Danilo Cataldi, cresciuto nelle giovanili della Lazio e oggi perno del centrocampo della squadra del capoluogo toscano.

Tra gli altri, c’è anche Davide Frattesi, uno dei migliori interpreti del ruolo della Serie A e capocannoniere della Nazionale di Spalletti. Da quando il tecnico di Certaldo si è seduto sulla panchina degli azzurri, nessuno ha segnato più del centrocampista dell’Inter (sette gol), che ora è tra i protagonisti della grande stagione dei nerazzurri, ancora in corsa su tre fronti (campionato, Coppa Italia, Champions League) dopo aver messo lo zampino anche sul campionato vinto nella passata stagione. La sua è stata una crescita costante, con la Roma che lo ha lasciato andare dopo la parentesi al Sassuolo, dove ha fatto un gran bene.

Gli attaccanti

Poi arriviamo all’attacco, dove spiccano due nomi su tutti. Il primo è quello di Matteo Politano, uno degli artefici del terzo scudetto del Napoli e spesso titolare anche con Conte. Il romano classe ’93 si è imposto come una delle ali offensive migliori del campionato e continua a dare il suo apporto alla squadra anche quest’anno dove i campani sono in lotta per la vittoria della Serie A.

L’altro nome è invece quello di Gianluca Scamacca. Il classe ’99 è cresciuto tra PSV e Sassuolo e dopo l’ottima parentesi con Genoa e la stessa formazione emiliana si era trasferito al West Ham che per lui arrivò a spendere ben 42 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Purtroppo, ora è out per infortunio e il suo rientro è previsto per febbraio 2025. Tuttavia, resta a tutti gli effetti uno dei migliori centravanti su cui l’Atalanta e la Nazionale possono contare come già dimostrato nel corso della stagione scorsa.