Pietra Ligure, confermata Maria Torti alla direzione delle cure palliative del Santa Corona

La dottoressa Maria Torti è stata confermata direttore della Struttura complessa di cure palliative del Santa Corona per i prossimi nove mesi (prorogabili di sei).

La dottoressa Torti aveva ricoperto l'incarico di sostituto, per sei mesi, la scorsa estate. Nel dicembre dello scorso anno l'Asl2 ha chiesto ai medici assegnati alle Cure palliative se fossero interessati all’incarico di sostituzione. Al termine del 31 dicembre non è però arrivato nessun curriculum da parte dei potenziali candidati appartenenti alla Struttura Complessa delle cure palliative.

L'Asl2 ha indetto una seconda manifestazione a gennaio; alla manifestazione d'interesse ha presentato la propria candidatura solo la dottoressa Torti, alla quale è stato riaffidato l'incarico per nove mesi, con possibilità di proroga di altri sei, ma con possibilità di una durata inferiore in caso di concorso per l'incarico di direttore di Struttura complessa delle Cure palliative e terapia del dolore.