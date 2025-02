Albenga, spacciatore trovato con la droga nei giardini Paolo VI: arrestato

A seguito di alcune segnalazioni pervenute da alcuni cittadini, la polizia locale di Albenga ha dato il via a una serie di controlli e pattugliamenti in diverse zone della città.

Nei giorni scorsi sono stati fatti monitoraggi specifici, in particolare nella zona dei giardini Paolo VI (a fianco dell’Istituto Trincheri).

Gli accertamenti hanno portato al foto-segnalamento di frequentatori abituali della zona e all’arresto di un cittadino di origini straniere, trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, oltre a denaro contante provente dallo stesso. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria competente.

"La polizia locale di Albenga è impegnata quotidianamente in pattugliamenti e monitoraggi del territorio comunale. Particolare attenzione viene riposta alle zone più sensibili e alle fondamentali segnalazioni dei cittadini residenti, che si rivolgono agli agenti trovando in essi una particolare attenzione alle complesse dinamiche di alcune zone di Albenga - commenta l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci -

Ringrazio tutti gli agenti del Comando per il loro costante lavoro e invito i cittadini a continuare a rivolgersi ai nostri agenti e alle Forze dell'Ordine per segnalare situazioni particolari o sospetti di attività illecite".