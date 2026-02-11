 / Cronaca

Cronaca | 11 febbraio 2026, 17:22

Stella, scontro auto-scooter sulla SS334: intervento dell'elisoccorso (FOTO)

Il 20enne ferito è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona

Si verifica poco prima delle 17.00 uno scontro tra un'auto e uno scooter a Stella e scatta l'intervento dei soccorsi.

L'incidente si è verificato in località Rio Basco sulla SS334.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Stella e l'automedica del 118. E' stato disposto l'ausilio dell'elisoccorso Grifo da Albenga viste le condizioni del motociclista. 

Il 20enne ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona. 

Si sono registrati rallentamenti sul tratto stradale con la polizia stradale che sta regolando la viabilità e rilevando il sinistro.

AGGIORNAMENTI IN CORSO

Luciano Parodi

