Dal primo drop alla startup: come ResellZone ha trasformato la passione per le sneaker in business

Una passione che diventa business

Il mercato dello streetwear e del reselling di sneaker è esploso negli ultimi anni, trasformando la passione per la moda urbana in un’opportunità di business. In questo scenario si inserisce la storia di ResellZone, il progetto fondato da Andrea Battistini e Lorenzo Gobbi, due ragazzi che, partendo da zero e senza aiuti economici esterni, hanno creato un brand di riferimento per la rivendita di sneaker e capi streetwear.

Il loro percorso inizia tra il 2017 e il 2018, quando entrambi si avvicinano al mondo dello streetwear grazie ai primi drop di Supreme. “Abbiamo iniziato comprando magliette Supreme e Jordan, poi ci siamo accorti che alcuni prodotti si rivendevano a prezzi molto più alti,” racconta Andrea. Da quel momento, quello che era un semplice interesse si trasforma in un esperimento di compravendita.

Gli inizi di ResellZone: 100€ e una pagina Instagram

Il primo passo verso la creazione di ResellZone arriva con un investimento simbolico ma significativo: 100€ a testa per acquistare due magliette Supreme con l'obiettivo di rivenderle. Senza esperienza e senza un network consolidato, decidono di aprire una pagina Instagram, ResellZone Cesena, e iniziare a pubblicare foto dei loro prodotti.

“Abbiamo iniziato investendo 100€ a testa, creando una pagina Instagram con zero follower e foto bruttissime,” ammette Andrea con ironia. Nonostante le difficoltà iniziali, il loro approccio funziona: le prime vendite arrivano grazie al passaparola e all’interesse crescente per lo streetwear tra i ragazzi della loro città.

Il reselling come business: strategie di crescita

Con il tempo, ResellZone si differenzia per un aspetto fondamentale: la garanzia di autenticità. “Sui marketplace compri da privati: se la scarpa è fake o non ti va bene, non puoi fare il reso. Noi garantiamo autenticità e sicurezza,” spiega Lorenzo.

Questa attenzione alla qualità diventa un punto di forza, permettendo loro di creare una community fedele e di utilizzare i social media come leva di crescita. Instagram si rivela un canale essenziale per mostrare i prodotti, creare hype e fidelizzare i clienti.

Lezioni apprese e consigli per i giovani imprenditori

La storia di ResellZone offre importanti lezioni per chi vuole avviare un business nel reselling o nel mondo digitale:

● La passione è fondamentale: senza una conoscenza approfondita del settore, è difficile avere successo.

● Il guadagno deve essere una conseguenza, non l’unico obiettivo: “Prima di pensare al guadagno, devi fare qualcosa che ti piace davvero. Il guadagno arriva come conseguenza,” sottolinea Andrea.

● L’importanza di fidarsi del proprio socio: il legame tra Andrea e Lorenzo ha reso possibile la crescita di ResellZone, evitando investitori esterni che non condividevano la loro visione.

Conclusione

La storia di ResellZone dimostra come, con passione, strategia e un utilizzo intelligente dei social media, sia possibile costruire un business da zero. Oggi Andrea e Lorenzo sono un punto di riferimento nel mercato del reselling, e il loro percorso ispira chiunque voglia trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale concreto.

Il loro consiglio per chi vuole seguire le loro orme? "Siate autentici, costruite la fiducia dei vostri clienti e non abbiate paura di iniziare con poco."