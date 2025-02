Celle, scoppia una violenta lite in famiglia: una persona ricoverata in codice rosso

Si è trasformato in un vero e proprio episodio di rissa un diverbio accesosi in un contesto familiare nel pomeriggio odierno a Celle Ligure, in località Cassisi.

Secondo le prime informazioni, una violenta lite familiare ha richiesto dapprima l'intervento dei carabinieri con due pattuglie e quindi, successivamente, quello dei sanitari del 118 con l'automedica e dei volontari di Croce Rossa di Varazze e Croce Verde di Albisola Superiore.

Una persona, in codice giallo, è stata trasportata al pronto soccorso del San Paolo di Savona mentre una seconda, giudicata più grave, è finita in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto riferito, un 50enne, già noto alle forze dell'ordine e con problemi di tossicodipendenza, avrebbe aggredito la madre e il fratello dopo una richiesta di denaro: in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.