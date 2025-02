Celle Comune Plastic Free 2025: dall'ordinanza anti abbandono palloncini al mangia plastica e la lotta contro i mozziconi

Celle comune Plastic Free 2025. Questo l'importante riconoscimento assegnato al comune cellese, nel savonese insieme a Millesimo, in quanto sono distinti per le politiche di riduzione dell'inquinamento e la gestione virtuosa dei rifiuti urbani, mostrando un impegno concreto nella lotta contro l'inquinamento da plastica.

Già nel 2023 la passata amministrazione Mordeglia e Plastic Free onlus avevano stipulato un protocollo d’intesa. Un vero e proprio patto con l’obiettivo di generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato, e avvicinare l’ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale.

Grazie alle azioni intraprese il Comune aveva ricevuto per la prima volta nel 2024 il riconoscimento dopo aver superato un’attenta valutazione basata su quattro pilastri fondamentali: contrasto all’inciviltà ambientale, attività virtuose sul territorio, gestione dei rifiuti urbani e collaborazione con l’associazione. A seguito di questi criteri, l’associazione aveva attribuito a Celle Ligure 1 tartaruga, il primo gradino del premio assegnato alle amministrazioni più virtuose.

Anche per il 2024 sono state adottate misure ambientali nell’ottica della candidatura e sono state effettuate tre giornate di raccolta nelle quali sono stati raccolti circa 300 ql di materiale abbandonato.

E’ stata emessa un ordinanza sindacale il 18 luglio 2024 dal sindaco Marco Beltrame per il divieto di abbandono e lancio di palloncini, lanterne cinesi, nastri colorati, coriandoli, di altri dispositivi aerostatici di plastica idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente.

Sempre nell’ottica di diminuire l’abbandono di plastica è stato posizionato un mangia plastica nella zona centrale del Comune, cioè un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo in un’ottica di economia circolare.

E’ stata realizzata una campagna informativa “Separa il vetro dagli imballaggi di plastica e alluminio” con lo scopo di agevolare la cittadinanza nel mettere in atto le corrette modalità di conferimento e sul sito di SAT sono elencati nel dettaglio esempi di imballaggi di plastica e alluminio con le relative modalità di conferimento.

E’ stato inoltre rinnovato il servizio di recupero e riciclo di mozziconi di sigaretta a cui l’Amministrazione Comunale di Celle Ligure ha aderito a partire dal mese di aprile del 2021.

Per quello scopo sono disponibili 5 punti (Smokers Point) posizionati nel centro abitato cellese nei luoghi a maggiore frequentazione, che non sono altro che dei posacenere rispondenti alle normative vigenti, che servono per raccogliere i mozziconi.

I mozziconi raccolti vengono trasferiti a un innovativo impianto di trasformazione per essere purificati e trasformati in materiale plastico per la produzione di piccola oggettistica di uso comune.

Sono inoltre state acquistate 19 postazioni con 3 contenitori per la raccolta di plastica (giallo), carta (blu) e secco residuo (bianco) con annessi 19 raccogli mozziconi distribuiti sulla passeggiata per aumentare la raccolta differenziata.

E’ stata creata anche una campagna contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta pubblicata sulla home page del sito istituzionale a partire dal 12 agosto del 2024.

"Anche quest anno ci siamo candidati e abbiamo ottenuto il riconoscimento per il 2025. Celle Ligure infatti si conferma un Comune “Plastic Free”, un riconoscimento ufficiale annunciato il 4 febbraio 2025 durante una conferenza stampa a Palazzo Montecitorio, Roma, organizzata dall’associazione Plastic Free. Alla conferenza era presente l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati - dicono dal Comune che verrà premiato il prossimo 8 marzo a Napoli nel Teatro Mediterraneo - Speriamo di aver ottenuto due tartarughe un importante passo in avanti nel percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale. Questo miglioramento evidenzia l’efficacia delle politiche e delle iniziative intraprese dall’amministrazione comunale per ridurre l’inquinamento da plastica e sensibilizzare la cittadinanza".