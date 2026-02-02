Albisola, una Natività in ceramica e una poesia della pace consegnate a Papa Leone XIV

Un'opera sulla Natività e una poesia sulla pace, recapitate a Papa Leone XIV e consegnate lo scorso gennaio nel corso dell'udienza generale.

A realizzarle l'artista Dana Casagrande e la cittadina di Albisola Superiore Adelina Scasso e a porgerla in Vaticano al Pontefice l'assessore Calogero Sprio e la consigliere Francesca Scarponi.

Insieme alla poesia era presente anche una lettera.

"Santo Padre, il giorno 28/1/2026 avremo il prlvilegio, nel corso dell'Udienza Generale, di consegnarle questa lettera che trasmette ii messaggio di alcuni rappresentanti della nostra città di Albisola Superiore. Tutto nasce grazie ad un progetto culturale ideato dal cittadino albisolese Alessandro Perico che consiste in una mostra/concorso d'arte - ceramica avente come tema Ia Natività che è giunta alla quinta edizione coinvolgendo una quarantina di artisti locali, nazionali e stranieri - viene spiegato nella lettera firmata dal Sindaco Maurizio Garbarini, Sprio e Scarponi - Tale mostra/concorso è tenuta all'Interno della Societa di Mutuo Soccorso "Paolo Boselli che, attraverso la sua posizione centrale lungo il litorale, sta diventando sempre piu un luogo nel quale convergono iniziative culturali e sociali".

"Come da programma l'opera vincitrice del concorso viene donata a Lei, Sua Santità, convinti che saprà apprezzare come l'artista ha inteso rappresentare Ia nascita di Gesù Cristo ma anche il significato piu generale ed astratto che il nostro territorio attribuisce a questa opera che simboleggia l'arrivo del Salvatore, della speranza e della pace, ogni giorno sempre piu messi in discussione da tensioni e conflitti" proseguono nella missiva.

"Riceverà l'opera che le doniamo direttamente dalle mani dell'artista Dana Casagrande; si tratta di una ceramica artigianale eseguita al tornio e dipinta a mano con interventi in foglia oro e punti lute; l'opera si intitola 'Notte splendente'. La nostra citta porta con sé una antica tradizione della ceramica che viene considerata non solo come espressione artistica bensì anche come strumento di dialogo - concludono - Per restare in tema di pace le consegneremo anche una poesia scritta da un'altra cittadina albisolese, Adelina Scasso, intitolata 'Pace nel mondo' che gliene fa dono; le portiamo, Santo Padre, Ia rappresentazione di diverse forme di partecipazione attiva del nostro territorio che duranta le festività natalizie assume un'atrnosfera di festa senza però dimenticare che ii Natale e una solennità cristiana e che, purtroppo, in alcune parti del mondo hanno ancora luogo atrocità e sofferenze. Che Dio La benedica e La protegga".