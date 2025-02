Nucleare, termovalorizzatore e rigassificatore. Pasa (Cgil): "Basta proclami per il savonese, serve un modello di sviluppo"

Il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa proprio quando è in corso l'incontro a Carcare tra i sindaci della Val Bormida, della Valle Erro, di Vado Ligure e Quiliano con al centro la contrarietà per il posizionamento nel savonese del termovalizzatore (già esposta dai primi cittadini valbormidesi), è intervenuto proprio in merito al tema e agli altri progetti paventati nella provincia di Savona.

"Alla luce dei proclami del Ministri Urso e del presidente Bucci di costituire in provincia di Savona un hub sull'energia nucleare, sul termovalorizzatore e ancora prima il rigassificatore (il consiglio regionale e non ultimo ieri l'assessore regionale Paolo Ripamonti hanno espresso la loro contrarietà al progetto di Snam. ndr), il territorio non ha bisogno di proclami un giorno sì e un giorno no da parte della politica regionale e nazionale ma ha assoluta necessità di una progettazione seria e condivisa con il territorio, con amministratori locali, sindacati, imprese e cittadini, per ragionare su quale modello di sviluppo la provincia di Savona e soprattutto la Val Bormida debbano andare per concentrare le risorse economiche, umane e imprenditoriali".