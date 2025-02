Borghetto, “Città che legge”, aderisce alla campagna “Libriamoci”: gli amministratori testimoni a scuola della lettura ad alta voce

Anche quest’anno il Comune di Borghetto S. Spirito, riconfermato Città che legge per il biennio 2024/2025, ha accolto favorevolmente l’invito del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura a testimoniare direttamente, attraverso i propri Amministratori, l’importanza della lettura ad alta voce, aderendo alla campagna “Libriamoci – Giornate di lettura nelle Scuole 17/22 Febbraio 2025”.

Nella mattina di ieri (18 febbraio, ndr) il sindaco Giancarlo Canepa e l'assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Lo Presti, accompagnati dal personale della Biblioteca Civica, hanno incontrato alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, nel plesso di via Trilussa, proponendo svariate letture ad alta voce.

Il tema scelto per l'edizione 2025 è stato “Intelleg(g)o”, un invito a riflettere sul significato della comprensione, della consapevolezza e dell’apprezzamento attraverso la lettura.

Intelleg(g)o… dunque sono La lettura come consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda. Leggere permette di conoscersi e autodefinirsi e, nel farlo, aiuta a definire gli altri.

Intelleg(g)o dunque sono è il filone tematico dedicato alla scoperta di sé e al rapporto con il prossimo, alla riflessione e alla condivisione. Uno spazio in cui aprirsi all’intelligenza e educazione creativa, emotiva e affettiva, trovando nella lettura – dai romanzi di formazione alla poesia – l’arma migliore contro ogni discriminazione, ogni stereotipo, ogni riduzionismo, ma anche ogni banalizzazione del “politicamente corretto”.

Intelleg(g)o… dunque sento Leggere per sentire, a ogni livello e con ogni strumento. In questo filone tematico protagonista è la lettura in tutte le sue forme: audiolibri, libri tattili e in braille, silent book, romanzi grafici, libri in C.A.A. (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) e ad alta leggibilità ma anche ibridi, come i Kamishibook che esprimono l’unione tra lettura ad alta voce e teatro kamishibai. In questo secondo filone tematico la lettura diventa momento di creazione, arte e sperimentazione.

Intelleg(g)o… dunque faccio Conoscere il mondo e farne parte. Dalla saggistica ai quotidiani, leggere permette di aprire una finestra sul presente e ispira a fare del proprio meglio per renderlo migliore, per sé e per gli altri, per oggi e per il domani. Il terzo e ultimo filone tematico si dedica alla cittadinanza attiva e cooperativa, alla conoscenza e tutela dell’ambiente e all’attivismo, digitale e reale, per progredire salvaguardando e valorizzando l’umano che è in ognuno di noi.

“Ringraziamo l'Istituto comprensivo Val Varatella, i Docenti e i ragazzi per la collaborazione e per la costante partecipazione alle iniziative della nostra Biblioteca, volte a promuovere il piacere della lettura” commenta l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.