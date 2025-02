Loano, cocaina nel locale e in casa: barista in manette

Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ieri sera a Loano i poliziotti della Squadra Mobile e la Polizia Municipale hanno tratto in arresto un trentanovenne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante la perquisizione del bar da lui gestito, effettuata con le unità cinofile della Polizia Municipale loanese, sono state sequestrate due dosi di cocaina da mezzo grammo ciascuna, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 3.000 euro in contanti. La perquisizione è poi proseguita nella sua abitazione, dove sono stati trovati oltre 40 grammi di cocaina in pietra, un altro bilancino e ulteriore materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha confermato la custodia cautelare in carcere.