"Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l'Alighieri": il 7 marzo uno spettacolo divertente a Finalborgo

Venerdì 7 marzo, alle ore 21, presso l’auditorium Destefanis di Finalborgo, andrà in scena un singolare e divertente spettacolo su Dante e le “sue” donne, interpretato da due musiciste e un’attrice. Si tratta di “Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri”, con Elena Buttiero e Anita Frumento (pianoforte a quattro mani) e Anna Giarrocco (attrice).

Le musiche sono tratte da “La Divina Commedia” di Cesare San Fiorenzo, i testi provengono da “Donne di Dante” di Daria Pratesi, le immagini originali sono di Stefano Rolli. L’ingresso è libero.

L’evento è organizzato dal Comune di Finale Ligure e prodotto dall’Associazione Allegro con Moto di Savona.

Due musiciste in un concerto classico e un’attrice in una pièce contemporanea raccontano Dante e la “Divina Commedia”. Tre opere d’arte originali - una composizione musicale dell’800, un testo teatrale dei nostri giorni e alcune vignette umoristiche realizzate per l’occasione - si uniscono e si rafforzano per far rivivere l’incanto e la potenza, ma anche l’ironia, di un capolavoro.

“La Divina Commedia: illustrazioni drammatico-musicali per pianoforte a quattro mani” è una raffinata, vigorosa e romantica composizione di Cesare San Fiorenzo (Genova 1833-1909), uno dei più importanti musicisti liguri dell’Ottocento, autore che si dedicò ampiamente alla composizione per pianoforte a quattro mani. Il brano è stato registrato dalle pianiste in occasione del settimo centenario della morte di Dante nell’album “Non sembiava imagine che tace”. Tale progetto ha goduto del Patrocinio del Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri del Ministero dei Beni Culturali.

I testi sono tratti da “Donne di Dante”, opera della geniale penna di Daria Pratesi, scrittrice teatrale e sceneggiatrice cinematografica, e narrano del sommo poeta attraverso le voci di Beatrice, Francesca da Rimini, Piccarda Donati, Pia de’ Tolomei e Gemma Donati. Testi frizzanti e ironici che raccontano un Dante quotidiano che, prima di essere “il sommo”, è soprattutto un uomo. Una narrazione che farà ridere e pensare.

Le vignette disegnate appositamente per lo spettacolo sono di Stefano Rolli, illustratore e disegnatore dei quotidiani “La Stampa” e “Il Secolo XIX” di Genova, e rappresentano con garbo e divertimento i personaggi della “Commedia”.