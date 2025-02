Cairo, la Fondazione Nilde Bormioli promuove solidarietà e cultura

Il ciclo di incontri dedicato alle personalità cairesi di un tempo, organizzato dalla Fondazione Bormioli di Cairo Montenotte, è in corso di svolgimento con il patrocinio del Comune cairese.

Gli appuntamenti del sabato pomeriggio si tengono nella biblioteca civica; i prossimi saranno sabato 1° marzo alle ore 16 e, poi, l'ultimo della serie, sabato 8 marzo alle ore 15.

Le conferenze vengono pazientemente riprese dal professor Mario Devecchi e, quindi, pubblicate dal professor Pier Ugo Demarziani su YouTube, dove sono visibili cliccando "Fondazione Nilde Bormioli" nell'apposito spazio di ricerca.

La Fondazione Bormioli si è recentemente dotata di un elegante gonfalone di rappresentanza che riproduce, su uniforme fondo blu, il binomio programmatico dell'attività del sodalizio di Cairo Montenotte: "Solidarietà e Cultura".

La Fondazione, fondata nel 2003 dal dott. Angelo Bormioli (Cairo M. 1913-2005) ed ora presieduta dall'architetto Pierugo Demarziani, ha infatti istituito l'asilo nido "Nilde Bormioli", intitolato alla sorella del fondatore. Ha poi realizzato la Residenza Bormioli, con sette mini alloggi per anziani, con dieci posti, e ha attivato le Salette "Arte & Cultura" in via Buffa, 15, sempre a Cairo M., uno spazio per incontri, conferenze ed esposizioni artistiche o fotografiche.

Con l'eredità ricevuta dall'avvocato Bormioli, la Fondazione ha potuto realizzare quanto sopra accennato ed intervenire in diversi casi per situazioni locali di bisogno.

La Fondazione è disponibile a ricevere donazioni ed altre eredità di eventuali benefattori, che le potranno consentire di realizzare ulteriori interventi nel campo della cultura (avrebbe ambiziosi, quanto importanti ed utili progetti in merito, per la valorizzazione del territorio) come nel sostegno benefico ai bisogni della collettività locale.