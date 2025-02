Nasce il Comitato Cittadino Forza Italia Toirano Val Varatella, oltre 25 tesserati

In pochi giorni, il numero dei tesserati è cresciuto vertiginosamente, passando a oltre 25 iscritti e stiamo già lavorando per farli crescere, perché uniti raggiungeremo grandi traguardi, un segnale inequivocabile della voglia di partecipazione, del desiderio di essere protagonisti nella politica locale e di lavorare per il bene della comunità.