Finale, le emergenze variano il Piano delle Opere: interventi su Salita del Grillo, frana al porto e fogna di Finalpia

È stato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche uno dei principali argomenti all'ordine del giorno nell'ultimo Consiglio Comunale tenutosi nella serata di ieri, giovedì 27 febbraio, con un pacchetto di variazioni «figlie delle emergenze dell'ultimo periodo» e che l'Amministrazione Berlangieri intende «fronteggiare in tempi brevi».

A illustrarle, a margine della seduta con una nota, è stato l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco, partendo dal discusso muro che da via Caviglia sovrasta la Salita del Grillo all'incrocio con via XXV Aprile, dove nelle scorse settimane è stato installato il senso unico alternato regolato da semaforo: «I lavori hanno già avuto una ricca fase preparatoria e ora necessitano dei finanziamenti necessari per partire in esecuzione».

Vi è poi la messa in sicurezza del versante al di sopra dell'Aurelia in corrispondenza dell'ingresso del porto di Capo San Donato, interessato da un cedimento due fine settimana or sono, anche in questo caso con l'installazione temporanea di un semaforo e relativo senso unico alternato. «Qui i circa 50mila euro stanziati serviranno per chiudere la fase emergenziale - afferma l'assessore Folco - serviranno poi altre risorse per completare l'opera nel versante in sofferenza».

La terza emergenza è il completamento dell'intervento di ripristino dei sottoservizi alla foce del torrente Sciusa, dove un tubo si è rotto durante le piene del corso d'acqua del mese di novembre. «Il Consorzio di Depurazione delle Acque Savonesi necessiterebbe del letto in secca per terminare l'intervento, condizioni che in questo periodo non si sono realizzate. Come alternativa il Comune ha accelerato le pratiche necessarie, aperte alla fine dell'estate, per effettuare il disalveo del fiume - continua Folco - L'idea non è quella di effettuare il classico ripascimento in mare ma di spostare da una zona indicata dagli Uffici Tecnici comunali una quantità di materiale sufficiente per eseguire le lavorazioni da monte a valle, dove peraltro manca, andando così a risolvere due importanti questioni con un unico intervento: da una parte un fondamentale lavoro di prevenzione all'interno del fiume; dall'altra, si avrebbe il materiale necessario per “isolare” il tubo ammalorato per poi spianarlo e ricaricare un'area depressa. Qualora la quantità di materiale spostato fosse inferiore a quella necessaria al completamento del disalveo, questo verrà portato a compimento in un secondo momento dall'Amministrazione Comunale».

Movimenti di denarisa dai bilanci che porteranno cambiamenti su altri fronti: «Certo le variazioni contemplano un piccolo sacrificio nell'immediato che verrà poi sanato tra un paio di mesi con gli avanzi di Bilancio: il parziale ridimensionamento dei fondi manutenzione ordinari - aggiunge l'assessore - Due fondi verranno solo limati in termini monetari, mentre il fondo asfalti verrà cancellato per essere presto ripristinato. Tale cancellazione, però, non preoccupa l'Amministrazione perché è stato appena appaltato un altro fondo, pronto a partire appena si definirà la messa in sicurezza dell'asfalto di via Dante con l'impresa esecutrice. Tempi comunque brevi che, nel frattempo, hanno permesso all'Ente comunale di intervenire sulle griglie e tombini della via».

Conclude l'assessore ai Lavori Pubblici: «Un gioco ad incastro, quindi, che permetterà all'Amministrazione di gestire le emergenze senza sacrificare le manutenzioni che avranno sempre un occhio di riguardo come dimostrato con gli interventi fatti in questi primi mesi».