Onzo, la biblioteca Tribaleglobale si arricchisce con una sezione dedicata alle icone e alla tradizione artistica ortodossa

Grazie alla donazione di Paola Fascetti Berger la #BibliotecadelleBibliotece di Tribaleglobale si arricchisce ed arricchisce Onzo di una nuova, importante sezione, dedicata alle Icone e più in generale alla tradizione artistica Ortodossa.

Sono circa 160 titoli in italiano, francese, tedesco e russo, imponente referenza per chi studia o è semplicemente appassionato di Icone; sono consultabili gratuitamente presso la biblioteca della #Locandatribaleglobale in via Capitolo a Onzo, tutti i giorni dalle 8 alle 21.30, e provengono dalla nota collezione di Arte Indiana ed Asiatica raccolta dal dott. Giuseppe Berger e dalla moglie Paola, le cui opere sono ora presenti in importanti Musei come il Museo Pigorini di Roma e la Biblioteca Ambrosiana di Milano, come negli spazi del MAP, museo di Arti primarie.

“ I libri non bruciano - dice per Tribaleglobale Giuliano Arnaldi parafrasando Bulgakov - e raccoglierli, organizzarli e difenderli è la nostra forma di resistenza a tempi sempre più duri. Diciamo che nell’epoca dell’intelligenza artificiale garantiscono la sopravvivenza dell’intelligenza naturale…”.