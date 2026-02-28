 / Attualità

Attualità | 28 febbraio 2026, 09:41

Otto studenti del Liceo Musicale G. Bruno di Albenga al Festival di Sanremo con Mara Sattei e Mecna

Si sono esibiti sul palco dell’Ariston per la serata dedicata alle cover

Otto studenti del Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga sul palco del Festival di Sanremo.

Ginevra Gandolfo, Margherita Marimpietri e Melissa Musso per la sezione violini; Camilla Lanzetta, Daniela Pierotello e Cesare Rodriquez per la sezione viole; Margherita Abrate e Linda Terrizzano per la sezione violoncelli. I ragazzi e le ragazze, nell’ambito della serata dedicata alle cover, hanno accompagnato Mara Sattei e Mecna nella performance che li ha visti protagonisti dell’interpretazione de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

Grazie al professore Pietro Martinelli, docente di contrabbasso del Giordano Bruno, si è potuta accogliere la richiesta della Sony di realizzare questa bellissima collaborazione.

Indescrivibile l’entusiasmo dei ragazzi, pari alla soddisfazione dei docenti che li hanno meticolosamente preparati all'evento: il prof. Simone Cricenti (docente di violoncello), il prof. Giovanni Sardo (docente di violino) e la prof.ssa Roberta Tumminello (docente di viola).

Arrivati nel pomeriggio a Sanremo, accompagnati dal professore Raffaele Serra e dalla professoressa Tumminello, hanno potuto prima provare con gli artisti, nel pomeriggio, e infine esibirsi con loro in diretta televisiva. Una serata certamente memorabile

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium