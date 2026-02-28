Otto studenti del Liceo Musicale G. Bruno di Albenga al Festival di Sanremo con Mara Sattei e Mecna

Otto studenti del Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga sul palco del Festival di Sanremo.

Ginevra Gandolfo, Margherita Marimpietri e Melissa Musso per la sezione violini; Camilla Lanzetta, Daniela Pierotello e Cesare Rodriquez per la sezione viole; Margherita Abrate e Linda Terrizzano per la sezione violoncelli. I ragazzi e le ragazze, nell’ambito della serata dedicata alle cover, hanno accompagnato Mara Sattei e Mecna nella performance che li ha visti protagonisti dell’interpretazione de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

Grazie al professore Pietro Martinelli, docente di contrabbasso del Giordano Bruno, si è potuta accogliere la richiesta della Sony di realizzare questa bellissima collaborazione.

Indescrivibile l’entusiasmo dei ragazzi, pari alla soddisfazione dei docenti che li hanno meticolosamente preparati all'evento: il prof. Simone Cricenti (docente di violoncello), il prof. Giovanni Sardo (docente di violino) e la prof.ssa Roberta Tumminello (docente di viola).

Arrivati nel pomeriggio a Sanremo, accompagnati dal professore Raffaele Serra e dalla professoressa Tumminello, hanno potuto prima provare con gli artisti, nel pomeriggio, e infine esibirsi con loro in diretta televisiva. Una serata certamente memorabile