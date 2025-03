Sanremo, i club Rotary di Imperia e Savona uniti per contrastare il Papilloma Virus

I club Rotary della provincia di Imperia e di Savona, con il Patrocinio del Ministero della Salute, hanno avviato una campagna di informazione e sensibilizzazione per contrastare il Papilloma Virus, che prevede la diffusione di strumenti informativi da destinare a medici, farmacie, ambulatori, scuole e genitori.

Una serie di azioni per sensibilizzare ed informare sul tema, al fine di aumentare le vaccinazioni anti-HPV e prevenire la trasmissione del virus.

All’interno di questo progetto, i sette club del territorio hanno organizzato, con il patrocinio dell’ASL1, dell’ASL2 savonese e dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Imperia, un Convegno per l’informazione e la sensibilizzazione sul papilloma virus (HPV), che si terrà domenica 2 marzo a partire dalle ore 9:00 presso il Casinò di Sanremo.

“Il Convegno rientra nel progetto STOP HPV, iniziato dal Rotary nel 2016, in collaborazione con il Ministero della Salute, che ha la finalità di promulgare una comunicazione corretta, basata sulla ricerca scientifica, con l’obiettivo di incrementare la vaccinazione contro il Papilloma Virus che permette di prevenire sia l’infezione da Papilloma, sia le patologie correlate, tra cui i tumori”- afferma il Dottor Paolo Meloni, Responsabile Scientifico del Convegno, che prosegue: ”Nell’ambito del progetto i club Rotary del Ponente Ligure sono i più attivi a livello nazionale, già nel 2016 /2017 abbiamo realizzato un “Quaderno Vaccino HPV- prima edizione”, che ha avuto riconoscimenti dalle maggiori Istituzioni e dalle più importanti Società Scientifiche. Il nostro scopo è quello di creare consapevolezza della prevenzione, attraverso una comunicazione efficace, per far comprendere l’importanza e la sicurezza della vaccinazione per sé stessi e per gli altri, come citato nell’articolo 32 della Costituzione. Con azioni mirate di comunicazione, noi cerchiamo di combattere le “false attese” sugli effetti negativi dei vaccini, sulle infezioni trasmesse sessualmente, sui danni e sulla pericolosità, notizie che vengono diffuse soprattutto tramite il web. Come Club service abbiamo l’impegno di far circolare una comunicazione veritiera, con uno scopo sociale e culturale. Il convegno fa parte di un progetto più ampio: da novembre 2024 abbiamo organizzato degli eventi nelle scuole per informare i giovani, ad oggi abbiamo incontrato oltre 500 ragazzi, è nostra intenzione proseguire con queste attività per sensibilizzare i giovani, i genitori ed i docenti ed è importante che la comunicazione venga data direttamente dagli operatori che tutti i giorni si occupano di queste malattie".

Prosegue il dott. Meloni: “Per quanto concerne la patologia, l’HPV, ancora oggi, purtroppo, in Italia causa 2300 morti di donne ogni anno, per un tumore che è totalmente prevenibile. Oltre a sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, che è il vaccino, vogliamo esortare alla prevenzione secondaria: invitiamo tutte le donne sopra i 25 anni ad andare a fare il pap test e anche l’HPV test. L’insieme della prevenzione primaria e secondaria può portare ad annullare totalmente malattie come quelle tumorali causate dal virus HPV. Perché lo facciamo? Perché ad oggi, nonostante le ricerche scientifiche, dimostrino una grande efficacia del vaccino e degli screening ed un’assenza degli effetti collaterali, che sono minimi e si risolvono nell’arco di 24 ore, abbiamo un netto calo dell’adesione alle vaccinazioni ed una bassa adesione agli screening. Il nostro messaggio è: si alla libertà di scelta, ma dopo aver ricevuto le informazioni corrette. Sottolineo che oggi la prevenzione è universale riguarda uomini e donne di ogni età, anche coloro che hanno già avuto la patologia, questo facilità l'effetto gregge”, se arrivassimo all’adesione 90%, anche quelle persone che per motivi di salute, per patologie autoimmunitarie, non possono fare la vaccinazione sarebbero ugualmente protette".

PROGRAMMA

Ore 09.00 – Apertura dei lavori Sergio Viglietti – Presidente Rotary Club Sanremo Hanbury Onore alle bandiere

Ore 09.15 Natale Spineto – Governatore Distretto 2032 Luigi Gentile – Presidente Commissione Sanità Distretto 2032

Saluto delle Autorità

1° Sessione

COMUNICAZIONE HPV Moderatori: Giuseppe Ferrarotti, Lisa Gian Luca

09.30 Paolo Meloni – Il Quaderno Vaccino HPV second edition

09.50 Francesco Alberti – Il Rotary nelle scuole promuove la prevenzione

10.05 Spartaco Fragomeni – Il progetto HPV e la Croce Rossa Discussione

2° Sessione LA PREVENZIONE Moderatori: Giovanni Cenderello, Antonio Amato

10.20 Giancarlo Icardi – Epidemiologia e vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV) (Lectio Magistralis)

10.40 Paolo Meloni – La prevenzione secondaria del tumore del collo dell’utero: lo screening 11.00 Ettore Perreca – Il ruolo dell’Ordine nella prevenzione

3° Sessione HPV E PATOLOGIE CORRELATE Moderatori: Carolina Cuzzoni, Carlo Amoretti

11.00 Paolo Calvi – HPV genitale maschile

11.20 Antonio Amato – Patologia anale e HPV

11.40 Giovanni Cenderello – Correlazione tra MST e HPV Discussione

12.00 Tavola rotonda: La campagna vaccinale contro HPV in Liguria: risultati e obiettivi Antonio Amato, Paolo Calvi, Giovanni Cenderello, Giancarlo Icardi, Paolo Meloni, Moderatore Giulio Gavino Riflessioni Rotariane

12.40 Gabriele Vallerino – Spunti ed idee per un rotariano nella campagna di prevenzione del virus HPV e del cervico carcinoma

13.00 Chiusura dei lavori

L’ingresso all’evento è libero.