Lo shock del mondo istituzionale e imprenditoriale alla notizia della scomparsa di Canavese

E' "shock" la prima, e unica, parola che i rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria e della portualità riescono a dire dopo aver appreso della morte improvvisa di Rino Canavese, una delle figure più importanti della vita del porto di Savona-Vado.

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Rino Canavese, figura di spicco nel panorama della portualità ligure e savonese. La sua competenza, il suo impegno e la sua visione hanno lasciato un segno importante nel settore e nel territorio e mancheranno molto nelle sfide che la portualità ligure dovrà affrontare nei prossimi anni. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il pensiero di tutta la Regione Liguria in questo momento di grande dolore” il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

"Siamo semplicemente senza parole - dice con un filo di voce Gerardo Ghiliotto, -perdiamo un caro amico, una persona appassionata del porto che ha fatto crescere. Perdiamo un punto di riferimento a cui il territorio deve molto. Ci mancherà tanto".

"Sono scioccato - afferma il sindaco di Savona Marco Russo - una notizia terribile e una perdita enorme per il porto e per il territorio. In questo momento il nostro pensiero va al fratello Paolo, alla moglie e alla famiglia a cui ci stringiamo".

"La notizia della morte di Rino Canavese è stato un vero e proprio shock - spiega il Console della Compagnia Pippo Rebagliati Stefano Giusto - Ha fatto tanto per il porto di Savona-Vado che senza di lui non sarebbe arrivato ad essere quello che è ora. Ci stringiamo attorno alla famiglia".

"Un Gigante, ero con lui oggi a fine mattinata, per concordare iniziative e azioni urgenti per il nostro porto - dichiara il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - Uno dei più grandi onori istituzionali, professionali, ma soprattutto personali, essermi potuto confrontare con lui. Le sue telefonate iniziavano con "Ragazzo ascolta".

"Una persona straordinaria, che ha portato avanti una visione unica ed importante per tutto il territorio e soprattutto per il Porto di Vado- spiega il sindaco di Vado Fabio Gilardi - Siamo sconvolti, una grave perdita per tutti noi. Mancherà la sua straordinaria capacità di lavorare per una intera comunità. Un abbraccio alla famiglia intera".

"Mi ha molto colpito il decesso di Rino Canavese. Una decina di anni fa, nei nostri rispettivi ruoli, era nato una particolare quanto sorprendente empatia. A mia semplice richiesta, mi aveva finanziato una attivazione molto difficile, che avevo denominato "detenuti al lavoro", portare qualche detenuto a lavorare fuori dal carcere - il cordoglio del presidente del consiglio comunale Francesco Lirosi - Ho un ricordo vivissimo dell'uomo, persino spiritoso in certi momenti, e del lavoratore, di forte volontà e, in più campi, di successo. Lascia un forte vuoto, di difensore dell autonomia del porto di Savona e di sviluppatore decisivo dei contatti con Costa Crociere, altra grande fonte di ricchezza per la nostra città. Il suo ricordo e il bene che ha fatto durerà a lungo in tutti noi".