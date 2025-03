Danni da maltempo nel savonese, Casella (AVS): "Da quattro mesi 51 comuni attendono la dichiarazione dello stato di emergenza"

“Sono trascorsi più di quattro mesi dall’ultima ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Savona. Purtroppo dal governo non è ancora arrivata risposta alla richiesta di stato di emergenza, con gravi problemi per le amministrazioni comunali impegnate a fronteggiare i danni”

La denuncia arriva da Jan Casella, consigliere regionale di AVS, che ha presentato un’interrogazione in Regione per sollecitare un intervento risolutivo, in modo da finanziare in tempi rapidi il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal maltempo.

“Tra l’inizio di settembre e la fine di ottobre del 2024, in tre diversi momenti, la provincia di Savona è stata interessata da gravi episodi di maltempo, con allagamenti, corsi d’acqua esondati, frane e smottamenti. Ancora oggi, ci sono località parzialmente isolate e collegamenti stradali che necessitano di interventi per evitare che la situazione peggiori, in maniera irreparabile”, ricorda Jan Casella.

“Il conteggio complessivo dei danni al patrimonio pubblico, eseguito con la collaborazione dei 51 Comuni savonesi colpiti dal maltempo, ammontava inizialmente a circa 100 milioni di euro. Eventuali ritardi negli interventi di ripristino, riparazione e messa in sicurezza rischiano di trasformarsi in danni ancora più ingenti per la pubblica amministrazione, con esborsi aggiuntivi e incalcolabili”, sottolinea il consigliere regionale di AVS.