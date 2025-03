Parco eolico "Bric Surite", "Altare con Noi, Insieme" interroga il sindaco Briano

Il gruppo di opposizione "Altare con Noi, Insieme" ha presentato un’interrogazione al sindaco Roberto Briano per chiedere chiarimenti sulla gestione amministrativa del progetto eolico Bric Surite. Il documento, depositato presso il comune, solleva dubbi sulle azioni intraprese dall’amministrazione contro la proposta avanzata dalla società DA1 S.r.l..

L’opposizione, che in passato si è già espressa contro l’installazione dell’impianto eolico e di altri progetti simili, punta i riflettori sui dettagli amministrativi. Il progetto prevede l’installazione di sei aerogeneratori e la richiesta di Autorizzazione Unica è stata formalmente presentata alla Provincia di Savona il 5 dicembre 2023.

Nell’interrogazione, il gruppo chiede informazioni precise sulla cronologia delle comunicazioni ricevute dal comune, sui riferimenti di protocollo, sulla data di pubblicazione della Valutazione di Impatto Ambientale sull’albo pretorio e su eventuali contatti tra l’amministrazione e la società proponente. Inoltre, vuole sapere se il comune abbia espresso osservazioni ufficiali sul progetto e, in caso contrario, per quale motivo non lo abbia fatto.

La richiesta arriva in un clima di crescente opposizione popolare. Il 28 febbraio 2025 si è costituito il comitato Bric Surite, che si oppone all’installazione indiscriminata di impianti eolici nel territorio altarese. In pochi giorni, il comitato ha raccolto oltre 1.300 firme, segno di una forte sensibilità della cittadinanza sulle questioni ambientali e paesaggistiche legate al progetto.

Il gruppo "Altare con Noi, Insieme" ha infine sottolineato che, sulla base delle risposte del sindaco e della giunta, si riserverà la possibilità di richiedere ulteriore documentazione per garantire la massima trasparenza su un tema di grande impatto per il futuro del territorio.