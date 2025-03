“Martedì grasso”: tutti in maschera!

Alzi la mano chi, pensando al Carnevale, non si lascia trasportare da allegri ricordi d’infanzia e la voglia di ritornare ad essere bambini.

Se non sapete da dove cominciare, partite dalla storia. La parola Carnevale deriva dal latino “carnem levare”, ossia “eliminare la carne” e si riferiva al banchetto che tradizionalmente si teneva l’ultimo giorno prima di entrare nel periodo di Quaresima, cioè il “Martedì grasso” che precedeva il “Mercoledì delle Ceneri”.

Per la Chiesa Cattolica, questo periodo liturgico è un momento di penitenza e prevede l’astinenza dai divertimenti e da alcuni cibi. In passato la Quaresima era molto più sentita ed era abitudine, quindi, consumare gli ultimi cibi gustosi e succulenti rimasti in dispensa proprio il Martedì grasso. Tra queste leccornie vi era la carne, considerata un cibo prelibato, ma anche i dolci, alimenti pieni di zuccheri, perciò “grassi”.

A seconda dei Paesi e delle Regioni d’Italia, il Martedì Grasso può assumere nomi differenti o non esistere affatto. È il caso di Milano, che segue il rito ambrosiano secondo cui l’ultimo giorno di Carnevale è ilsabato, anziché il martedì. La tradizione fa risalire questa usanza direttamente a Sant’Ambrogio, che tardò il rientro in città da un pellegrinaggio e fece aspettare i fedeli per l’inizio della Quaresima. In questo modo il Carnevale dura di più, terminando il sabato dopo le Ceneri, allungando così di quattro giorni il periodo del “Carnevalone”.

Nel Regno Unito e negli USA, invece, il Martedì grasso prende il nome di Pancake Day, ma comunque si chiami questa giornata lo spirito del Carnevale si mantiene vivo dappertutto. Siete pronti per divertirvi?