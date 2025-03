Il Comitato contro il parco eolico "Bric Surite" scrive al sindaco di Altare: "È necessario un incontro con Bucci"

Il Comitato contro il progetto eolico Bric Surite e altri impianti sul territorio di Altare ha inviato una lettera al sindaco Roberto Briano, chiedendo un intervento deciso contro i progetti eolici Bric Surite e Piccapietre.

"Nonostante la questione fosse stata sollevata nel luglio 2024 tramite una comunicazione ufficiale della Regione, il Comune di Altare non ha inviato osservazioni entro i termini di legge. I pareri presentati dalle associazioni locali e dai cittadini sono stati successivamente inseriti tra le 'Osservazioni fuori termine' nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)", si legge nella missiva.

Il Comitato evidenzia la forte opposizione della comunità, testimoniata dalla raccolta di oltre 1300 firme contro il progetto, depositate presso la Regione. Durante l'incontro pubblico del 28 febbraio 2025 al Cinema Roma di Altare, oltre cento persone, tra cui sindaci e autorità regionali, hanno manifestato il loro dissenso. "La partecipazione massiccia dei cittadini e delle autorità locali dimostra chiaramente l'opposizione del territorio".

"Chiediamo una presa di posizione attiva da parte del sindaco di Altare, affinché rediga un documento condiviso con i sindaci della zona per esprimere un fermo no ai progetti eolici Bric Surite, Piccapietre e altri simili in provincia di Savona, nonché la convocazione di un incontro urgente con il presidente della Regione Bucci per chiedere una moratoria immediata sui progetti in corso e una valutazione approfondita dell'impatto degli impianti, che già coprono quasi il 90% della Liguria".

"Il ruolo dei sindaci e delle comunità locali è fondamentale per fornire una percezione chiara dell’opposizione del territorio", concludono dal comitato.