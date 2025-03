Loano, maxi perdita d'acqua in via Cesarea: strada chiusa e rubinetti a secco

"Strada chiusa e interruzione dell’erogazione dell’acqua in gran parte del centro città", l'avviso postato sui social dall'assessore Giovanni Battista Cepollina.

"La Polizia Locale informa che le zone di Corso Europa, Via Cesarea e Via Aurelia zona della rotonda di via dei Gazzi sono attualmente prive di acqua potabile causa rottura condotta principale acquedotto - fa sapere il sindaco Luca Lettieri - Il servizio acquedotto è all'opera per risolvere il guasto nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, l'acquedotto San Lazzaro sta provvedendo a portare un'autobotte con acqua per i residenti e le attività commerciali delle zone interessate".