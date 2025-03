I migliori consigli per organizzare il tuo home office

Smart working, lavoro agile, home office: comunque lo si voglia chiamare, oggi sempre più persone lavorano da remoto. Probabilmente anche tu hai pensato di ritagliarti un angolo ufficio tra le mura di casa. Che si tratti di pochi giorni a settimana oppure di un'esigenza più continuativa, segui questi consigli per organizzare il tuo home office perfetto.

Trova il giusto spazio

Anzitutto, individua la posizione giusta per la tua postazione di lavoro. Ti serve un angolo più tranquillo possibile, lontano dalle distrazioni. L’ideale sarebbe una stanza dedicata ma, se non vanti tale lusso, una zona della camera da letto o del living va più che bene.

Il necessario per il lavoro di tutti i giorni

Per svolgere il lavoro d’ufficio, ti serve una fornitura di cancelleria ad hoc che includa must have come penne, matite ed evidenziatori. Se non sai da dove iniziare, segui questo link per trovare prodotti per l’ufficio a prezzi vantaggiosi che ti aiutano a risparmiare mentre allestisci il tuo home office. Per esempio, in un portapenne sulla scrivania ci vogliono: forbici, cutter, cancellino, graffette, cucitrice.

Studia la giusta illuminazione

L'illuminazione è un fattore che non va sottovalutato nel momento in cui organizzi il tuo spazio per lo smart working. Se possibile, sistema la scrivania proprio sotto la finestra. Nel momento in cui la luce naturale non fosse sufficiente, aggiungi una lampada da tavolo oppure una piantana, magari di design.

Scegli l’arredamento

L'arredamento di un piccolo ufficio domestico è la chiave per renderlo funzionale e ben congeniato. Per fortuna, oggi esistono scrivanie compatte che in poco spazio ti assicurano tutto il necessario. Il modello scrittoio con il piano di lavoro richiudibile quando non utilizzato è perfetto per un home office in una stanza della casa come il salotto. In alternativa, le scrivanie a ribalta sono ancora più adatte a ridurre l’ingombro e salvare spazio grazie a un piano di lavoro che si apre e si chiude in base alle tue esigenze. Non dimenticare di scegliere con altrettanta cura la sedia con altezza regolabile e supporti lombari.

Organizza lo spazio

In particolare quando poco, organizza lo spazio dedicato all'ufficio domestico in modo intelligente. Adotta quanto prima qualche mensola, una piccola cassettiera da tavolo, vaschette portadocumenti e contenitori per la corrispondenza per tenere tutto in ordine.

Adotta la migliore tecnologia

Quando si parla di tecnologia in ufficio, si fa riferimento a strumenti indispensabili per svolgere il lavoro di tutti i giorni. Anzitutto, ti serve un terminale computer che potrebbe esserti fornito direttamente dall'azienda per cui lavori, sebbene non sia da dare per scontato. La stampante è altrettanto necessaria perché, malgrado la digitalizzazione, la maggior parte dei documenti resta ancora cartacea.

Completa e personalizza

Infine, quando sei alle prese con la creazione del tuo ufficio per lo smart working, rendi lo spazio accogliente. Personalizza la scrivania con, ad esempio, delle piante che con il loro tocco di verde infondono una nota di positività all’ambiente. Aggiungi piccole stampe, foto incorniciate, la tua tazza con una frase simpatica o motivazionale per completare l'opera.