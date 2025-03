Celle, è scontro per le spese natalizie, l'opposizione attacca. Il Sindaco: "Unico Comune in cui una minoranza 'Grinch' possa contestare i troppi eventi"

Le spese sostenute per il calendario degli eventi natalizi dall'amministrazione comunale di Celle hanno acceso il consiglio comunale di ieri sera.

Il gruppo di minoranza di "Idea Comune" ha infatti presentato un'interpellanza puntando il dito contro gli eventi di Natale, le luminarie e gli allestimenti natalizi "che hanno comportato per il Comune spese superiori a 100mila euro, tra le quali 35mila per le luminarie natalizie, 10mila euro per Asd Vanni FMX (l'evento di Vanni Oddera. ndr), 6600 euro per Zenart (spettacoli comici) e 4800 euro per la Proloco Celle Ligure. Il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del consiglio comunale prevede per gli esercizi 2025/2026/2027 stanziamenti per la missione 7 turismo pari a 115.500 euro, salvo variazioni in corso di esercizio".

L'opposizione ha poi fatto riferimento alle passate gestioni delle amministrazioni guidate da Caterina Mordeglia per gli anni 2019, 2022, 2023 (esclusi gli anni Covid 2020 e 2021) e Renato Zunino per gli anni 2017 e 2018.

"Sono state conteggiate spese che si attestano sui 30-40mila euro per gli anni 2017 e 2018 e di circa 60mila euro per gli anni 2022-2023 cifre sensibilmente inferiori a quanto speso dall'attuale amministrazione comunale" viene spiegato nell'interpellanza.

E' stato chiesto quindi al sindaco Marco Beltrame e all'assessore Francesco Sorrentino "le ragioni che hanno portato a stanziare una cifra cosi alta e notevolmente superiore a quanto di norma speso dal Comune di Celle Ligure per la realizzazione di allestimenti ed eventi natalizi, considerato che la spesa ha coperto un arco temporale breve; se sono state ben ponderate le scelte relative ai luoghi in cui svolgere gli eventi (all'aperto), le date (il mese di dicembre fino a dopo Natale tradizionalmente non è periodo di afflusso turistico), la tipologia di eventi realizzati e se stata fatta adeguata campagna pubblicitaria a sostegno di un calendario così oneroso dal punto di vista economico; quale sia il rapporto di ragionevole convenienza tra le risorse economiche utilizzate e i risultati raggiunti in termini di presenza di pubblico, partecipazione di cittadini e turisti, promozione territoriale e benefici per le categorie economiche - puntualizzano - se sono stati realizzati gli obiettivi alla base della deliberazione di Giunta citata in premessa e cioe la promozione del territorio, la valorizzazione del turismo, la creazione di sinergie per lo sviluppo turistico locale, ed in particolare cosa è stato raggiunto in termini di valorizzazione culturale del territorio, per il suo rilancio; come si armonizza la cifra impegnata con quanto si ipotizza di spendere nel corso dell'intero esercizio 2025 in ambito turistico, considerato che le spese fatte per Natale rappresentano la quasi totalità dello stanziato per gli esercizi presi in considerazione dal bilancio di previsione triennale; quali erano i contenuti della proposta presentata da Pro Loco Celle Ligure, che è stata approvata e finanziata dall'Ente con determinazione a contrarre mediante affidamento diretto".

"Per quanto riguarda i motivi che hanno portato allo stanziamento delle risorse per gli eventi natalizi, la risposta è semplice: l'Amministrazione sta mantenendo gli impegni presi. L'intenzione è quella di offrire una vasta gamma di eventi, come promesso in campagna elettorale. L'Amministrazione ha ponderato ogni scelta, esaminando preventivi, location, e consultando le categorie coinvolte, commercianti e associazioni locali. Ogni dettaglio è stato studiato con attenzione - precisa nella sua risposta il Sindaco facendo riferimento anche al programma elettorale di Idea Comune - Ci preme sottolineare un punto: nella nostra visione, gli eventi non sono solo pensati per i turisti, ma anche per i residenti di Celle, per i bambini, per le famiglie e per tutte le realtà locali. La partecipazione dei cittadini e delle associazioni alle attività e ai preparativi è stata una delle più grandi soddisfazioni di questo Natale, contribuendo a rinvigorire il senso di comunità che tanto abbiamo a cuore".

"Un altro aspetto che ci lascia perplessi è l’affermazione contenuta nell’interpellanza riguardante la programmazione degli eventi durante il periodo natalizio. In particolare, ci viene fatto notare che il mese di dicembre, prima delle festività natalizie, non è tradizionalmente un periodo di afflusso turistico. Il nostro obiettivo è quello di cercare di destagionalizzare il turismo, favorendo i soggiorni fuori stagione, obiettivo che sembrerebbe condividere anche il gruppo Idea Comune, almeno stando a quanto riportato nel loro programma elettorale. È quindi difficile comprendere questa loro posizione contraddittoria, soprattutto considerando che ogni evento ha l’intento di arricchire il nostro tessuto sociale e culturale, non solo per i turisti ma anche per la nostra comunità - spiega il primo cittadino cellese - Inoltre, durante il Consiglio Comunale del 28 novembre 2025, sono state approvate le variazioni di bilancio (n. 5-6-7) che includevano la maggior parte delle somme contestate e, sorprendentemente, il Gruppo Idea Comune ha votato astenuto senza sollevare obiezioni. Non possiamo fare a meno di rilevare questa incongruenza: come mai se, secondo loro, le somme erano così problematiche, non sono stati sollevati dubbi fin da subito, in fase di approvazione del bilancio? Riguardo alla questione dei contributi dei commercianti e degli imprenditori, non possiamo fare a meno di sottolineare che questi hanno contribuito economicamente attraverso la Proloco, riducendo i costi per il Comune. Anche questo punto è in linea con quanto scritto nel loro stesso programma elettorale".

"Premetto che, essendoci stato a giugno 2024 un cambio di Amministrazione, fare un qualsiasi raffronto con il passato, soprattutto per quello che riguarda la visione della promozione turistica, ci sembra privo di senso. Ogni Amministrazione, soprattutto se nuova, ragiona su un bilancio, atto politico per eccellenza che rispecchia le peculiarità dell’Amministrazione stessa, senza una linea di azione portata avanti per consuetudine ed in maniera acritica dagli anni precedenti - è intervenuto l'assessore al turismo, comunicazione turistica, sport e cultura Francesco Sorrentino - Da un punto di vista più coerente con le nostre linee di mandato, le spese sostenute dalle precedenti Amministrazioni erano indicative di un atteggiamento poco coraggioso, privo di una visione complessiva e di una progettualità sullo sviluppo turistico sia a lungo sia a breve termine. Se mai avessi dovuto fare una considerazione in un uguale contesto, avrei dichiarato che avrebbero dovuto spendere di più. Nella nostra programmazione degli eventi natalizi si è considerato l’arco temporale necessario per rispondere agli obiettivi prefissati per il periodo, cioè dai primi giorni di dicembre fino alla fine delle festività, che coincide con l’Epifania. In concreto, si è diviso il periodo delle festività in due parti, concentrandoci su diverse tipologie di fruitori e di obiettivi da raggiungere. La programmazione della prima sezione temporale, corrispondente al periodo che anticipa il Natale, ha identificato come obiettivo principale la rivitalizzazione del centro storico per renderlo attrattivo, concentrando le attività previste nei fine settimana. Ritengo che l’Assessorato al Turismo, oltre a promuovere e valorizzare il territorio per la continua ricerca di possibili mercati turistici, deve anche profondere forte impegno finalizzato al sostegno di tutte le attività commerciali, cercando di captare flussi da bacini più prossimi in uno dei momenti commerciali più importanti dell’anno. La maggior parte degli eventi proposti in questa frazione di periodo aveva ovviamente la necessità di coinvolgere il centro storico e, conseguentemente, la scelta di utilizzare luoghi all’aperto è stata funzionale e obbligata rispetto all’obiettivo. Nella seconda parte del periodo individuato, cioè quello dopo Natale, consapevoli che avremmo dovuto rivolgerci ad un pubblico tradizionalmente più stanziale, per lo più costituito da proprietari di seconde case, fruitori di affitti brevi o strutture ricettive classiche, abbiamo optato per una programmazione ed una tipologia di eventi leggermente diversa come, ad esempio, l’offerta apprezzatissima della rassegna del cinema e dei comici".

"La comunicazione degli eventi è stata effettuata sfruttando un contratto con la società Italiaonline, stipulato dalla precedente Amministrazione, con l’impegno di una cospicua parte dei proventi della tassa di soggiorno. Un contratto parecchio oneroso, centrato sulla sponsorizzazione ed indicizzazione di contenuti social, creati principalmente con risorse dello IAT o grazie alla collaborazione di membri di maggioranza. Un contratto, a mio avviso, con parecchie lacune tra cui, la più evidente, è l'assenza di un accordo sulla produzione dei contenuti e assistenza sulle gestione di un piano editoriale - precisa Sorrentino - Pertanto, posso tranquillamente affermare che forse la comunicazione potrebbe essere stata insufficiente ma, non avendo altre risorse da destinare, abbiamo utilizzato al meglio possibile l’esistente con una attenta gestione. All’attività dell’agenzia individuata dal precedente comitato locale del turismo, è stata affiancata una campagna più tradizionale con locandine localmente diffuse, comunicati stampa e, in alcune occasioni, pubblicazioni di banner su vari siti di informazione. Le nostre strategie di comunicazione per il futuro saranno sviluppate diversamente, ed è in questo senso che ci stiamo muovendo interpellando diverse realtà altamente qualificate per poter individuare la risorsa più consona alle nostre esigenze e ovviamente economicamente sostenibile. Le risorse stanziate, tenendo sempre e costantemente alta la considerazione di utilizzare risorse pubbliche, sono state quelle strettamente necessarie per far fronte alle esigenze previste dalla nostra programmazione. Per misurare il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di soddisfazione di turisti e cittadini, alla fine del periodo vacanziero, abbiamo realizzato un sondaggio, tramite l’ufficio IAT, in forma autonoma e senza l’impegno di risorse economiche. Tale indagine, condotta tramite la piattaforma di Google, ha dato risultati molto positivi ed incoraggianti. La partecipazione agli eventi, nei contesti in cui è stata possibile misurarla direttamente, vale a dire nei luoghi chiusi, è sempre stata altissima, superando spesso la capienza delle sale utilizzate (sala Arecco, la Chiesa della Consolazione, ecc). Gli eventi all’aperto, malgrado in alcune occasioni ci fossero condizioni meteo non proprio favorevoli, è stata comunque mediamente sempre molto buona".

"Il feedback ed il riconoscimento più importante per noi è stato comunque quello dato dalla notevole partecipazione degli stessi cittadini cellesi alla quasi totalità degli eventi. Per pronunciarsi riguardo ai benefici ed alle ricadute sul comparto economico, ovviamente al momento non esistono dati certi e misurabili ma, anche in questo caso, possiamo evidenziare che, anche grazie alla Proloco, c’è stato un notevole coinvolgimento ed una stimolante collaborazione tra gli operatori del territorio che leggiamo come l’inizio di future fattive ed importanti sinergie. La Proloco ha quindi collaborato con gli operatori e con l’Amministrazione sia nella creazione e gestione di eventi, come la Notte dei Bracieri (l’evento che in base al nostro questionario ha riscontrato l’indice di gradimento più alto), sia nell’allestimento degli addobbi e delle luminarie natalizie - puntualizza l'asssessore - Il coinvolgimento delle associazioni, la fruizione di molti dei luoghi, sia all’aperto sia chiusi, storici e pubblici, sono senza dubbio da considerarsi come fattori che hanno determinato la valorizzazione del territorio, un obiettivo che consideriamo quindi ampiamente raggiunto. Altro elemento di ampio valore è stato l’attuazione di una effettiva collaborazione sulla gestione della promozione, oltre che organizzazione del 30, 31 dicembre e 1 gennaio con il Comune di Varazze. Collaborazione che è stata il preludio di un prossimo simile impegno su altri temi. In generale, direi che gli eventi di Natale rappresentano solo una minima parte del piano strategico globale che, con pazienza, stiamo costruendo nell’ambito del turismo, e che discendono direttamente e con coerenza dalle nostre linee di mandato e dal programma elettorale che i cittadini hanno scelto per Celle; per questo motivo continueremo in questo senso, analizzando, come già stiamo facendo, ogni evento nel dettaglio, per mettere a fuoco gli aspetti migliorabili sui quali lavorare per il futuro".

"A margine, ci permettiamo di condividere un aneddoto. Durante le festività natalizie, un simpatico scherzo ci ha visto protagonisti di una 'visita' del Grinch a grandezza naturale, un’immagine che abbiamo condiviso sui social con ironia. D’altronde sembra che Celle sia l'unico Comune in cui una minoranza 'Grinch' possa contestare i troppi eventi natalizi" conclude il Sindaco.