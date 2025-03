Piaggio Aerospace, Ripamonti e Piana: "Intesa con Leonardo segnale positivo per la Liguria"

"Prosegue il percorso di intesa per il futuro industriale di Piaggio Aerospace. La partnership siglata tra Baykar Technologies e Leonardo è un passaggio strategico che rafforza il ruolo della Liguria su scala internazionale nel settore dell’alta tecnologia, garantendo una prospettiva di crescita e stabilità per l’industria regionale. Il coinvolgimento del territorio è un elemento centrale, grazie anche alla presenza di Leonardo a Genova. Questo non solo valorizza il sito di Villanova d'Albenga, ma garantisce posti di lavoro, uno degli obiettivi prioritari sin dall’inizio del processo. La Regione continuerà a monitorare l’iter dell’acquisizione, così come fatto durante la presentazione del piano industriale a Roma".

Così l'assessore alle Aree di Crisi Complessa di Regione Liguria, Paolo Ripamonti, commenta la notizia dell'intesa tra Baykar e Leonardo per la creazione di una joint venture focalizzata sullo sviluppo di droni senza pilota.

​"Dopo l'acquisizione di Piaggio Aerospace -aggiunge il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana ​-, la sottoscrizione dell'accordo tra Baykar Technologies e Leonardo rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e la cooperazione internazionale di due realtà dell'industria della difesa. Un'importante opportunità, che passa anche dalla Liguria, per rafforzare le capacità operative e tecnologiche del nostro Paese".