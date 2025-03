Riassetto ed efficientamento del sistema depurativo a Stella: entro giugno la fine dei lavori

Proseguono le opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella. Gli interventi sono stati finanziati tramite fondi Pnrr per 1 milione e 986mila 940 euro.

Le opere sono costituite da interventi articolati sul territorio comunale e prevedono il revamping del depuratore di San Giovanni, la realizzazione di nuove stazioni di sollevamento del fondo a Corona e Castellari Corona (con dismissione delle fosse Imhoff comunali esistenti) e di una nuova condotta fognaria tra la frazione di Gameragna ed il Comune di Celle Ligure e la creazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, la cui installazione è prevista a terra nell'area sportiva attrezzata in località Reverdita.

Attualmente per il revamping del depuratore di San Giovanni i lavori sono in fase di realizzazione (la consegna dei lavori è avvenuta nel mese di settembre 2024), con la previsione di completamento che è prevista entro l'aprile 2025 per un importo totale delle opere che si attesta sugli 850.161,07 (inclusi costi per la sicurezza pari a 19.071,99 euro).

Per la realizzazione di nuove stazioni di sollevamento fondo a Corona e Castellari Corona i lavori in fase di realizzazione (consegna lavori avvenuta nel mese di febbraio), con previsione di completamento entro giugno 2025 per un importo totale delle opere di 341.651,66 euro (inclusi costi per la sicurezza pari a 14.596,36 euro ).

Per la realizzazione di una nuova condotta fognaria tra Gameragna e Celle i lavori in fase di realizzazione (consegna lavori avvenuta nel mese di dicembre 2024), con previsione di completamento entro maggio 2025 per un importo totale delle opere di 344.884,77 euro (inclusi costi per la sicurezza pari a 21.195,72 euro ).

Per la creazione di un impianto fotovoltaico nell'area sportiva attrezzata della Reverdita è attualmente in corso la verifica della progettazione esecutiva con la previsione di completamento entro il mese di marzo, per consentire, tramite la stipula di un apposito contratto applicativo, la successiva consegna dei lavori (prevedibilmente entro fine mese o nella prima decade di aprile) per un importo totale delle opere (stima da progetto definitivo): 400.257,07 mila euro (inclusi costi per la sicurezza pari a 12.105,44 euro).

"Si sta lavorando per traguardare la conclusione di tutti gli interventi entro la prossima stazione estiva, in modo da garantire il rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR" spiegano dal Comune di Stella.