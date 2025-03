Santa Corona, riapertura del Padiglione Negri: la Cisl FP sollecita risposte sul futuro del personale trasferito

"Rispetto all'incontro di discussione sulla problematica di riapertura del padiglione Negri, la Cisl FP evidenzia come il tavolo di confronto sia stato calendarizzato dalla Direzione dell'Asl 2 che per il giorno 14 marzo ha convocato, e non poteva essere diversamente, tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative che peraltro unitariamente nel precedente incontro sull'argomento ne avevano richiesto la prosecuzione". Lo afferma in una nota Giovanni Oliveri per la Cisl FP.

"Come Cisl FP tuttavia - si legge ancora nella nota - siamo intervenuti per chiedere alla Direzione dell'Asl 2 di integrare l'ordine del giorno del tavolo di confronto, in quanto mancante di uno dei punti di discussione che secondo noi dovrebbe essere tra i principali e cioè le modalità ed i criteri di rientro del personale trasferito e la verifica sulle possibilità per chi è stato avvicinato alla propria sede di lavoro di poter rimanere nell'attuale servizio di assegnazione".