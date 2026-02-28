Sanità, medicina ambulatoriale e ospedaliera: bando per tre specialisti a tempo indeterminato nel savonese

Trovare medici specialisti è sempre più difficile, sia a livello nazionale sia regionale. E così l’ASL2 Liguria prova a rafforzare la rete della specialistica ambulatoriale mettendo a bando tre incarichi a tempo indeterminato da 38 ore settimanali ciascuno: uno in dermatologia, uno in oculistica e uno in urologia.

Come previsto dal recente Accordo collettivo nazionale , l’azienda sanitaria ha prima verificato la possibilità di completare l’orario agli specialisti già in servizio a tempo indeterminato nell'azienda. L’obiettivo era portare eventualmente i professionisti in organico fino al massimale consentito di 38 ore settimanali. La ricerca di medici all'interno di Asl2 non ha però dato nessun esito.

Da qui la scelta obbligata: pubblicare i nuovi incarichi sul sito aziendale tra il 1° e il 15 marzo.

Il bando mette a disposizione complessivamente 114 ore settimanali di specialistica. Il tassello più complesso riguarda l'Oculistica, con un incarico da 38 ore che fa da ponte tra il territorio e l’ospedale: 19 ore saranno destinate ai distretti, mentre le restanti 19 serviranno a rinforzare i gli ospdeali di Asl2. In questo caso, al professionista è richiesta non solo l'attività ambulatoriale di secondo livello, ma anche l'impegno in ambito chirurgico.

Per quanto riguarda Dermatologia e Urologia, i nuovi specialisti opereranno per 38 ore settimanali oguno nelle sedi distrettuali della provincia, con orari che verranno concordati con l’azienda in base a richieste e afflusso dei pazienti. La finestra per presentare le domande è stretta;i medici interessati avranno tempo solo dal 1° al 15 marzo 2026.