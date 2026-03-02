Pietra, una donazione per il Pronto Soccorso del Santa Corona: un carrello salva-vita grazie a "Il cuore di Martina"

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona ha ricevuto una donazione preziosa dall’associazione “Il cuore di Martina”: un carrello per l’emergenza pediatrica basato sul sistema di codifica cromatica Broselow.

“Vogliamo ringraziare sentitamente l’associazione – dichiara Asl2 – per aver scelto di sostenere la nostra struttura e i nostri piccoli pazienti”.

Ma perché questo carrello è così importante? La risposta è semplice: grazie alla codifica cromatica basata sul peso del bambino, gli operatori possono identificare immediatamente il cassetto corrispondente alle esigenze del paziente. Ogni sezione contiene tutto il materiale necessario, già perfettamente misurato e pronto all’uso: maschere e tubi tracheali, piastre per defibrillatori, farmaci e presidi specifici.

“Questo sistema – prosegue Asl – ci permette di gestire al meglio i tempi di calcolo e ricerca dei dispositivi, garantendo la massima sicurezza clinica. Grazie ancora a ‘Il cuore di Martina’ – conclude Asl – per aver scelto di essere al fianco della nostra sanità e dei cittadini. Insieme facciamo la differenza”.