Alassio, nel vivaio di via Neghelli un nuovo parco pubblico: definito l'accordo tra Comune e ARTE Genova

Pronta una nuova vita per l'area del vivaio di via Neghelli e dell'immobile in esso contenuto, dotato di due garage, ad Alassio.

A seguito dell'incontro tenutosi recentemente tra l'Amministrazione Comunale e ARTE Genova, proprietaria degli spazi, è stato definito un accordo preliminare che prevede il frazionamento del terreno in due lotti. Il lotto attualmente occupato dal vivaio verrà ceduto a titolo gratuito al Comune alassino, privato dei volumi edificabili, che saranno recuperati da ARTE Genova tramite un piano casa mirato all'ampliamento del fabbricato esistente.

L'Amministrazione Comunale della Città del Muretto si è impegnata con questo accordo a modificare il mappale di competenza di ARTE Genova, trasformandolo da zona di interesse comune a zona con destinazione abitativa. La porzione che verrà ceduta al Comune è destinata alla realizzazione di un giardino pubblico, il cui progetto prevede la creazione di uno spazio verde con piante ombreggianti, panchine e un'area giochi per bambini, pensato per rispondere alle esigenze di questa popolosa zona di Alassio.

“Questo accordo - ha dichiarato il sindaco di Alassio Marco Melgrati - raggiunto dalla nostra Amministrazione Comunale anche grazie all'impegno dell'assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni, rappresenta un'importante opportunità per la nostra comunità, consentendo il recupero e la valorizzazione di un'area urbana strategica senza costi per il Comune e soprattutto a beneficio della collettività, che a breve potrà disporre di una nuova area verde attrezzata. Oltre a questo, è in previsione in futuro nello stesso spazio la realizzazione di un'area multifunzionale che potrebbe ospitare parcheggi e uno spazio per lo sgambamento dei cani, in una posizione più centrale rispetto all'attuale area di Villa Fiske”.