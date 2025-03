Albenga capitale della mountain bike, un weekend di sport con atleti da tutto il mondo

Grande partecipazione e successo per il weekend dedicato all’outdoor su due ruote ad Albenga. Sfide mozzafiato ed entusiasmanti per appassionati e non, uno spettacolo che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Mentre tra Bastia e la spiaggia di Albenga si è svolto il Campionato Italiano Enduro Major, a Campochiesa i campioni mondiali della mountain bike hanno partecipato alla XCO Coppa Città di Albenga, regalando emozioni irripetibili.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Enduro Major, gara inserita tra le cinque che si svolgono in tutta Italia, Denny Philippaerts ha festeggiato il trionfo di giornata in Top Class, e molti campioni hanno guadagnato punti per il campionato italiano nelle diverse classi. Prova spettacolo sulla spiaggia e tantissimi gli appassionati e i curiosi che hanno seguito con attenzione le prove.

A Campochiesa, invece, si è svolta la gara internazionale XCO Coppa Città di Albenga che, come ogni anno, ha raccolto adesioni da tutto il mondo.

A trionfare è stato Nino Schurter, un atleta che vanta ben 10 titoli mondiali, oltre all’oro olimpico. Medaglia d’argento per il ceco Ondrej Cink (Cube Factory) e bronzo per Simone Avondetto (Wilier-Vittoria MTB Factory Team).

In campo femminile, torna a vincere Martina Berta (Origine), che si era già aggiudicata la classicissima ligure nel 2023. La piemontese si è imposta nel penultimo giro, staccando le due compagne di fuga: Giada Specia (KTM), giunta a 14”, e la campionessa di Danimarca Sofie Heby Pedersen (Wilier Vittoria), a 34”.

"Il grande livello di questi eventi ha regalato ad Albenga due giornate di sport e spettacolo, generando un’importante ricaduta, sia in termini economici che di visibilità, per tutto il nostro comprensorio - commenta il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis - Tutte le strutture ricettive della zona hanno registrato due giorni di sold out, anche grazie alla formula adottata dalla XCO (così come avviene anche in tutte le altre gare ciclistiche), che prevede di far competere prima i grandi campioni e, nel secondo giorno, le categorie giovanili, le quali decidono comunque di partecipare alla prima giornata per avere l’occasione di incontrare i loro idoli.

Tanti, inoltre, gli appassionati che sono accorsi per assistere allo spettacolo di queste gare imperdibili. Mai, ad Albenga, ci sono stati atleti di livello così alto in qualunque disciplina sportiva".

"La XCO è stata inoltre l'occasione per aprire la Casa dell’Outdoor, che diventerà il punto di partenza logistico e informativo per tutte le attività outdoor del comprensorio. Da quest’anno, il percorso e i sentieri della XCO saranno accessibili a tutti: in questo modo, chiunque avrà la possibilità di pedalare dove hanno gareggiato campioni del mondo ed europei. Albenga crede molto nel turismo legato all’outdoor, e questa nuova opportunità, oltre alla realizzazione di gare di questo livello, rappresenta un importante volano non solo per l'economia locale, ma anche per quella dell’intero comprensorio. Ringrazio tutti coloro che rendono possibili questi eventi", conclude il primo cittadino.