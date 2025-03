Parco eolico Quiliano, Pretin (Pd): "Il Sindaco poi convochi la minoranza per informarli"

Il segretario del Partito Democratico di Quiliano Bruno Pretin interviene sul progetto presentato dalla società VSE Srl del parco eolico "Quiliano" per un impianto che sarebbe da 30 MW, composto da cinque aerogeneratori e sulla riunione che si terrà oggi pomeriggio in Comune tra il sindaco Nicola Isetta e i primi cittadini di Mallare e Altare.

"È chiaro che in una riunione con i sindaci non venga convocata la minoranza, mi pare però poi un obbligo informarli in commissione - continua Pretin - per arrivare ad una presa di posizione univoca in consiglio comunale come avvenuto con il rigassificatore".