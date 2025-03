Proseguono i lavori sulla A6 Torino-Savona: varata la nuova trave del viadotto San Bernardo

L’evoluzione della mobilità e l’aumento del traffico su gomma richiedono un costante processo di modernizzazione delle infrastrutture di trasporto. Per affrontare questa sfida, ASTM adotta un approccio industriale nella gestione dei suoi asset, che comprendono oltre 5.900 km di infrastrutture, basato su innovazione, competenze tecniche e investimenti mirati, con l’obiettivo di rendere le autostrade più sicure, efficienti e sostenibili.

Tra i progetti in corso sulla rete italiana spicca la demolizione e ricostruzione del viadotto San Bernardo, situato lungo l’A6 Torino-Savona. L’opera, originariamente composta da tre campate per una lunghezza complessiva di 63 metri, sarà ricostruita a un’unica campata, migliorandone così le prestazioni strutturali. Una delle fasi più delicate dell’intervento è stato il varo della nuova trave, elemento alto 5 metri e dal peso di 190 tonnellate, movimentato grazie all’impiego di mezzi specializzati, tra cui due autogrù da 500 tonnellate e 20 autotreni, con il supporto di una squadra di 60 persone tra operai e tecnici (clicca QUI per il video).

La rete autostradale italiana, geograficamente complessa, è caratterizzata da numerose opere d’arte, tra cui ponti e gallerie. Un esempio significativo è la tratta A6 Torino-Savona, gestita da Autostrada dei Fiori, che comprende ben 364 ponti, molti dei quali sono stati costruiti oltre 70 anni fa, seguendo standard progettuali differenti rispetto a quelli attuali. Dal 2013, anno in cui il Gruppo ha preso in carico la gestione di questa tratta attraverso Autostrada dei Fiori, sono stati realizzati importanti interventi di ammodernamento che continueranno nel tempo, per garantire autostrade sempre più sicure ed efficienti.