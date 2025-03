Quiliano riceve la "Bandiera Sostenibile 2025"

La Città di Quiliano ha ricevuto la “Bandiera Sostenibile 2025”. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al sindaco a Roma, in occasione della terza Assemblea Nazionale della Rete, che si è tenuta (per la prima volta in forma congressuale) al Museo dell’Ara Pacis di Roma il 6 e il 7 marzo 2025.

La “Bandiera Sostenibile” è il premio simbolico che l’Ente riceve per essersi fatto “misurare” dal punto di vista delle politiche sostenibili dalla Rete. Il monitoraggio, che si basa su dati oggettivi, vede l’associazione collaborare con l’Amministrazione e gli Uffici Comunali e consente di scattare una “fotografia” dello stato dell’arte in termini di sostenibilità, permettendo di adottare le misure necessarie per migliorare. Il monitoraggio, che produce i Rapporti di sostenibilità, è particolarmente utile se letto nel corso degli anni. In altre parole, la misurazione tramite gli indicatori si sta rivelando sempre più uno strumento utile non solo per conoscere la propria realtà e gli effetti delle politiche locali, ma anche per immaginare e impostare cambiamenti e miglioramenti nell’ottica dell’Agenda 2030.

L’Assemblea Nazionale di Roma è stata un’occasione preziosa per poter scambiare esperienze e buone pratiche di sostenibilità, entrare in contatto con altri enti locali, partner e realtà di svariati settori.

“I Rapporti di sostenibilità sono uno strumento di straordinaria importanza per un Ente Locale – affermano Valerio Lucciarini De Vincenzi e Benedetta Squittieri, Presidente e Co-Presidente della Rete dei Comuni Sostenibili. Sono utili sia nel breve periodo, perché mostrano la situazione attuale e quale direzione intraprendere, sia nel lungo periodo: se letti in ordine di tempo, si può ricavare l’efficacia del proprio lavoro nel settore dell’ambiente e della sostenibilità e dove, eventualmente, intervenire per proseguire la strada verso gli obiettivi di Agenda 2030, che, lo ricordiamo, sono impossibili da raggiungere senza lo straordinario impegno di amministratori e amministratrici locali e di ciascuna comunità. La “Bandiera Sostenibile” consegnata in occasione della nostra Assemblea Nazionale 2025 di Roma ci consente di guardare con fiducia al futuro: sono numerosi gli enti locali che hanno deciso di percorrere questa strada insieme e noi ci siamo con sempre più convinzione, metro dopo metro, scelta politica dopo scelta politica”.

“È stato un importante momento di confronto con le diverse altre esperienze a livello Nazionale – afferma il sindaco Nicola Isetta. Ci siamo confrontati su come un Sindaco può incidere in modo concreto sul tema dello sviluppo sostenibile per affrontare la sfida dell’Agenda 2030 e l’orizzonte 2050. Abbiamo posto la tematica del ruolo del Comune e del sindaco a difesa di uno sviluppo sostenibile, anche all’interno di procedimenti amministrativi che interessano impianti e iniziative di interesse nazionale, che spesso confliggono con la difesa del territorio e la sostenibilità del territorio locale. Spesso i Sindaci si trovano soli, anche isolati da altri organi dello Stato. Abbiamo richiesto la necessità di costruire strumenti che consentano ai territori di svolgere il proprio ruolo in modo coerente con il principio generale dello Sviluppo Sostenibile Nazionale e locale”.