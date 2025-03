ELoGE 2025: Pietra Ligure premiata come finalista nazionale, unico comune ligure

L'assessore alle politiche sociali, giovanili, socioeducative e di inclusione e all'innovazione, Marisa Pastorino, ha partecipato, anche a nome del sindaco e dell'amministrazione comunale, alla cerimonia di premiazione del programma EloGe - European Label of Governance Excellence 2025. L'evento si è tenuto a Gorizia nel fine settimana appena trascorso, dove l'assessore ha ritirato il premio di comune finalista nazionale nella certificazione ELoGE, consegnato da AICCRE e dal Consiglio d'Europa.

"Venerdì 7 marzo, il comune di Pietra Ligure è stato premiato, con altri 68 comuni di 17 regioni italiane e unico comune della Regione Liguria, come finalista nazionale della certificazione EloGe. Ricevere questo riconoscimento ci rende davvero molto orgogliosi", dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore Marisa Pastorino.

"ELoGE, marchio europeo di eccellenza della governance, è una iniziativa del Consiglio d’Europa che assegna un marchio di “qualità” ai Comuni meritevoli di aver raggiunto un livello elevato di “buona governance” nel loro operato e nella vita pubblica, secondo quelli che sono i “12 Principi della Buona Governance” elaborati dal Consiglio d’Europa, che vanno dalla partecipazione civica, all’efficienza e all’efficacia dei procedimenti, alla trasparenza degli atti, al corretto svolgimento delle elezioni, al comportamento etico, alla competenza e alla capacità, alla sostenibilità, all’innovazione e all’apertura al cambiamento, ai diritti umani, alla solidità nella gestione finanziaria, alla coesione sociale, allo stato di diritto", continuano De Vincenzi e Pastorino.

"Nell’autunno 2024 abbiamo scelto di aderire al programma e abbiamo compiuto un complesso esercizio di autovalutazione di tutta la “macchina” amministrativa comunale, analizzando fin nel dettaglio tutte le procedure. Grazie all’impegno dei nostri cittadini, che vogliamo ringraziare da subito insieme agli amministratori e ai dipendenti comunali per aver risposto ai questionari di misurazione del livello della governance locale abbiamo raccolto moltissimi dati. Un percorso non semplice che, però, ci ha permesso anche di comprendere i nostri punti di forza e di debolezza e ragionare su azioni future per affrontare queste ultime nel modo più efficiente ed efficace – continuano De Vincenzi e Pastorino – Insomma, un bel successo che ci rende orgogliosi del buon lavoro finora e ci stimola a proseguire su questa strada e a fare sempre meglio!", concludono il sindaco e l’assessore.