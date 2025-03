Savona, dopo il sottopasso di corso Vittorio Veneto, i Custodi del Bello tornano al lavoro nelle scuole

"È con piacere che siamo tornati nelle scuole. Ora siamo in un'aula delle elementari di Lavagnola", spiegano i Custodi del Bello. "C'era bisogno di chiudere un buco e abbiamo provveduto. Poi stuccheremo e imbiancheremo la stanza. Si tratta di un piccolo intervento, limitato a questo spazio, che diventerà un'aula in più per attività didattiche particolari. Quando non ci saranno lezioni, nei periodi di vacanza scolastica, è previsto un intervento più importante al piano di sopra, nelle scuole medie. Come sanno quelli che ci seguono da più tempo, amiamo particolarmente lavorare nelle scuole perché fare qualcosa per i più piccoli ci fa sentire apprezzati. Pensiamo che avere cura di un luogo abbia anche una valenza educativa".