Apertura h24 e 7 giorni su 7 per i PPI di Albenga e Cairo, Arboscello (Pd): "Bene l'approvazione unanime dell'Ordine del Giorno"

"Sono soddisfatto dell’approvazione all’unanimità dell’Ordine del Giorno da me presentato, che impegna il Presidente e la Giunta regionale ad attivarsi al più presto affinché i punti di primo intervento di Albenga e Cairo Montenotte siano aperti h24, 7 giorni su 7". Così commenta il consigliere regionale Roberto Arboscello dopo la discussione in aula del suo ordine del giorno sottoscritto da tutto il consiglio e approvato all'unanimità.

"Troppe volte in passato però abbiamo assistito all’approvazione di Ordini del Giorno unanimi, ai quali però non è stato dato seguito. Questa volta mi aspetto che Bucci e la Giunta mostrino coerenza, dando concretezza agli impegni presi, senza più illudere i cittadini".

"Il tema dell’apertura dei due PPI, situati presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga e presso l’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, è cruciale per garantire un servizio sanitario adeguato alla cittadinanza. Stiamo parlando di aree che necessitano di questi presidi: la Val Bormida, un territorio già di per sé svantaggiato per condizioni geografiche e viabilità, dove il pronto soccorso più vicino dista almeno 40 minuti in condizioni ottimali; e Albenga, il cui PPI rappresenta un punto di riferimento anche per le aree interne e per il flusso turistico estivo che grava sul pronto soccorso di Santa Corona".

"Marco Bucci in campagna elettorale aveva addirittura promesso la riapertura immediata dei pronto soccorso, ma a distanza di oltre 160 giorni dall’insediamento la realtà è un nulla di fatto. Chiediamo che almeno si passi dalle intenzioni ai fatti sui Punti di primo intervento (PPI), dando piena operatività e risposte serie e concrete ai cittadini", conclude Arboscello.