Meteo, fine settimana a metà nel savonese: prima la pioggia, ma domenica pronto un timido sole

Sarà un fine settimana quasi spaccato a metà, meteorologicamente parlando, questo di metà marzo. Si passerà infatti dalla pioggia che caratterizzerà a larghi tratta la giornata di sabato 15 al timido sole che, sulla nostra provincia, dovrebbe fare capolino nella giornata di domenica 16 lasciando poi aperta la porta a un tempo migliore la prossima settimana.

A interessare ancora la Liguria, come spiega Arpal, è il transito di impulsi perturbati legati alla presenza di una circolazione ciclonica sull'Europa meridionale. Le piogge andranno mano a mano diradandosi lasciando spazio a un miglioramento, seppur con residua variabilità, grazie all'ingresso di aria più fredda e secca in quota.

La mattinata odierna, sabato 15 marzo, si conferma perturbata con cielo grigio e precipitazioni diffuse. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente a partire da Ponente, mentre sul Levante persisteranno piogge residue fino alla serata. I venti soffieranno settentrionali fino a moderati sul Centro-Ponente, mentre a Levante saranno deboli da Sud-Sud-Est. Nel pomeriggio è attesa una rotazione generale dai quadranti meridionali, con venti prevalentemente da Sud-Ovest e intensità fino a moderata. Il mare sarà molto mosso in mattinata sul Centro-Levante, in progressiva attenuazione a mosso, ma in serata si prevede un nuovo aumento del moto ondoso fino a molto mosso per onda da Sud-Ovest.

Domani, domenica 16 marzo, l’ingresso di correnti occidentali più secche favorirà un miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione, sebbene permangano addensamenti residui nelle zone interne e qualche passaggio nuvoloso. Nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci sui rilievi. I venti soffieranno da Sud-Ovest, tra moderati e forti sulle coste esposte dell’Imperiese e del Levante, mentre sul Centro della regione saranno in prevalenza deboli o moderati meridionali. Il mare sarà in deciso aumento fino ad agitato sul Levante già dal mattino, con moto ondoso in crescita anche su Centro-Ponente nel pomeriggio. La sera si assisterà a una lenta attenuazione del moto ondoso.

Nei giorni successivi, il meteo vedrà un graduale miglioramento. L'inizio settimana sarà caratterizzato da cielo variabile con deboli precipitazioni sparse. Le temperature subiranno una diminuzione nei valori minimi, mentre i massimi saranno in aumento, almeno per i primissimi giorni.