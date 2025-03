"Cairo in Comune": "Oltre mille accessi da inizio anno, perché non viene attivato il servizio h24?"

Nei primi mesi di quest'anno, il Punto di Primo Intervento (PPI) di Cairo Montenotte ha registrato un elevato numero di accessi, confermandosi un servizio essenziale per i cittadini della Val Bormida. Questa la posizione del gruppo consiliare "Cairo in Comune".

"Se a inizio febbraio i pazienti erano 222, oggi il numero ha superato quota 1.100, con un incremento di circa 900 accessi in poco più di un mese. Confermato quindi il trend di crescita già evidenziato nel 2024 rispetto al 2023, quando si era registrato un aumento di 555 accessi", evidenzia il gruppo consiliare.

Questi dati risultano ancora più significativi considerando che il PPI è operativo solo 12 ore al giorno e che le ambulanze non vi fanno tappa nemmeno per le patologie lievi. "Un chiaro segnale che, nonostante le limitazioni, la struttura resta un punto di riferimento fondamentale per i cittadini", commenta il gruppo di opposizione "Cairo in Comune".

L'aumento degli accessi solleva interrogativi sulla gestione del servizio. "Di fronte a una crescita così marcata, perché Regione e Asl non attivano il servizio h24? È evidente che il PPI potrebbe contribuire a decongestionare i pronto soccorso di Savona e Pietra Ligure", proseguono i rappresentanti dell’opposizione.

Oltre all’affluenza record, resta irrisolta la questione della radiologia dell'ospedale, ancora fuori uso dopo l’alluvione dello scorso ottobre. "I tecnici avevano proposto all’Asl 2 di utilizzare l’apparecchiatura radiologica del PPI per abbattere le liste d’attesa e migliorare il servizio, ma l’Asl ha preferito stipulare una convenzione con la Casa della Salute per 80 mila euro, affidandosi a una struttura privata invece di valorizzare le risorse pubbliche già disponibili", denuncia "Cairo in Comune".

"Ancora una volta siamo di fronte a un confronto tra sanità pubblica e privata", concludono con perplessità da "Cairo in Comune".