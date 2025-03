Corso di laurea in Fisioterapia, Nicolò: "Avviato un confronto per non spostare gli studenti dalle loro sedi"

"In merito alla chiusura del Polo formativo della Spezia e Pietra Ligure del corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Genova, è stato avviato un confronto con il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro, con il direttore generale di Asl2 Michele Orlando, con il preside dell’Università e con il responsabile del corso. Ci stiamo impegnando per non fare muovere gli studenti dalle loro sedi, anche grazie ad accordi che verranno definiti nei prossimi giorni, e da parte dell’università è già arrivata una prima apertura”.

Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò in merito all’interrogazione in consiglio regionale sulla chiusura del Polo formativo della Spezia e Pietra Ligure del corso di laurea in Fisioterapia.

Jan Casella (AVS) ha chiesto alla giunta se l’Università di Genova abbia manifestato, tramite comunicazioni formali o informali, all’assessorato alla Salute e al Dipartimento Salute e Servizi Sociali, l’intenzione di ridurre il numero di sedi dei poli formativi dedicati alle professioni sanitarie e, specificamente, al corso di laurea in fisioterapia sia per la sede di Pietra Ligure sia per la sede della Spezia.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha sottolineato che l’università ha una sua governance e che, dunque, decide in autonomia. L’assessore ha aggiunto di essere comunque interessato alla questione e di essere impegnato affinché gli studenti possano ridurre i propri spostamenti precisando che, anche dopo il suo intervento, ci sarebbe una apertura. Nicolò ha aggiunto che informerà il Consiglio regionale sugli sviluppi.

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 74, presentato da Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini) e Roberto Arboscello (Pd) che impegna la giunta a mettere in atto le più idonee iniziative per il mantenimento del corso di laurea in fisioterapia presso il polo universitario di Pietra Ligure – ospedale Santa Corona-asl2 -Sistema sanitario Regione Liguria.