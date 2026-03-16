Savona, l’Inps apre la selezione per tre medici per il Centro medico legale

L’Inps apre una nuova selezione per medici da impiegare nelle attività medico-legali. L’Istituto ha infatti pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso pubblico per il reperimento di tre professionisti ai quali affidare incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo.

Le posizioni riguardano il Centro medico legale Inps di Savona e sono finalizzate allo svolgimento delle attività medico-legali legate alla fase di sperimentazione della riforma prevista dall’articolo 33 del Decreto Legislativo 62/2024.

L’iniziativa rientra nelle attività avviate dall’Inps per l’attuazione della nuova normativa, che introduce modifiche nel sistema di accertamento e valutazione in ambito medico-legale. I professionisti selezionati collaboreranno quindi con il Centro medico legale di Savona per supportare l’applicazione delle nuove procedure previste dalla riforma.

Sul sito dell’Istituto sono disponibili tutte le indicazioni operative e la modulistica necessaria per presentare la candidatura. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 30 marzo 2026.