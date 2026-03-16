Medici di base, affidati gli incarichi temporanei a Urbe e Altare per garantire il servizio

Gli incarichi coprire le carenze nella medicina di base nell’entroterra savonese e garantire la continuità dell’assistenza.

L'Asl ha conferito alla dottoressa Maddalena Vitali un incarico a tempo determinato di assistenza primaria a ciclo di scelta nel Comune di Urbe. La durata prevista dell'incarico è di dodici mesi a partire dalla data indicata nel contratto. La nomina potrà tuttavia concludersi anticipatamente nel caso in cui venga individuato e inserito il medico titolare della sede.

Nel frattempo l’azienda sanitaria ha provveduto anche alla copertura temporanea di un altro ambito territoriale. A seguito delle procedure previste, il dottor Marco Moroni - medico inserito nell’elenco aggiuntivo di settore del Ruolo unico di assistenza primaria della graduatoria aziendale valida per il 2026, - ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l’incarico nel Comune di Altare.

L'Asl2 ha inoltre conferito quattro nuovi incarichi a tempo determinato per rafforzare l’assistenza di medicina generale nel savonese e far fronte alla cronica carenza di medici sul territorio.

Gli incarichi avranno una durata fino a dodici mesi, con decorrenza dalla data indicata nei contratti che verranno sottoscritti, e potranno cessare anticipatamente nel caso in cui venga assegnato un incarico a tempo indeterminato al medico avente diritto.

La decisione arriva dopo la segnalazione del Distretto Savonese, che ha evidenziato la difficoltà nel garantire la copertura dei turni a causa della carenza di personale. Per questo motivo l’azienda sanitaria ha proceduto allo scorrimento della graduatoria aziendale della medicina generale valida per il 2026 e del relativo elenco aggiuntivo di settore. I medici sono Dario Dulanto Ortiz de Orue, Klea Remziu e i due specializzandi Riccardo Apolloni e Cristoforo Guccione.