"Il mare d'inverno nelle Albisole", anche Assonautica in prima linea per sensibilizzare sulla salvaguardia dell’ambiente marino (FOTO)

Anche Assonautica Savona ha partecipato con entusiasmo all'ultima edizione de “Il mare d'inverno nelle Albisole”, evento organizzato in sinergia tra i Comuni di Albisola Superiore e di Albissola Marina con l'obiettivo di sensibilizzare sulla salvaguardia dell’ambiente marino, svoltosi dal 10 al 13 marzo scorsi.

Un modo per divulgare azioni positive rivolte al territorio in difesa dell’ecosistema marino e per favorire l’approccio al mondo della nautica da parte delle nuove generazioni. Questo lo spirito della partecipazione dell'associazione che ha accompagnato gli appuntamenti in cui è stata coinvolta.

Lunedì 10 marzo presso l'Auditorium di Albisola Superiore si è tenuta una tavola rotonda dal titolo “Parliamo di mare” alla quale ha partecipato anche la Capitaneria di Porto. L’incontro è stato un’opportunità per approfondire tematiche legate alla protezione dell’ambiente marino e alla promozione della cultura marina. È stato anche occasione d'incontro con altre associazioni del territorio, utile per porre le basi per future collaborazioni. Sono intervenuti circa 70 alunni delle scuole medie delle Albisole.

Nei due giorni seguenti Assonautica ha tenuto laboratori di nodi marinareschi presso la scuola primaria di Albissola Marina e presso l'Asilo del Centro ad Albisola Superiore. “L'accoglienza è stata calorosa, i bambini riescono sempre a sorprendere con la loro curiosità verso le attività nuove. Particolarmente piacevole è stato l'incontro con i bambini dell'asilo, ci hanno stupito per l'impegno ad apprendere i nodi marinareschi, per l'attenzione nelle brevi lezioni di ecologia, per l'assoluto silenzio con cui hanno ascoltato la storia di un granchietto finito nel secchiello di un bambino e per l'applauso con cui hanno accolto il suo lieto fine” raccontano da Assonautica.

Nel programma erano previste anche raccolte di mozziconi nelle vie del mercato settimanale del martedì e del mercoledì, non effettuate a causa del meteo avverso.

L'attività di Assonautica si è conclusa giovedì 13 marzo con la pulizia della spiaggia ad Albissola Marina, con gli alunni delle classi 4A e 4B della scuola primaria e il CEAS (Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua). I bambini si sono entusiasmati sia nella ricerca dei rifiuti che nella scoperta dei “tesori del mare” (resti di conchiglie e altri reperti marini).

Con il CEAS nel pomeriggio gli alunni delle classi 5A e 5B della scuola primaria del Comune di Albisola Superiore si sono sfidati nella spiaggia dei Pescatori, in creazioni TartArt. Hanno realizzato delle fantastiche tartarughe utilizzando solo materiali naturali.

“Tirando le somme - concludono da Assonautica Savona -, il risultato ottenuto è stato sicuramente positivo, anche se il programma ha subito delle riduzioni dovute al maltempo. Abbiamo avuto la possibilità di rapportarci con tanti bambini, per questo ringraziamo le amministrazioni di Albisola Superiore ed Albissola Marina, per la loro volontà di coinvolgere le Scuole e per la partecipazione attiva degli assessori Sara Brizzo e Roberto Bragantini. Un particolare ringraziamento va ai nostri soci volontari che hanno partecipato alle varie attività. 'Il mare d'inverno nelle Albisole' è stato un successo e ci auguriamo che venga riproposto nuovamente il prossimo anno”.