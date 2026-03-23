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Sanità | 23 marzo 2026, 12:54

Dipendenza da gioco d’azzardo: 133 persone in cura nel savonese

Il dato emerge dal 57° bollettino della Data Room di As.Tro

Dipendenza da gioco d’azzardo: 133 persone in cura nel savonese

Sono 133 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d’azzardo nella provincia di Savona. Il dato è riportato nel cinquantasettesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dalla locale Azienda Sanitaria Locale (Asl 2), da cui dipendono i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) nel territorio. 

L'Azienda – come riporta Agipronews - fornisce servizi ad un bacino di utenza di circa 267mila cittadini residenti in 69 comuni: la percentuale di persone in cura nel 2024 rispetto al totale della popolazione è dunque pari allo 0,05%. 

L’iniziativa di As.Tro, come scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Già da alcuni mesi, l’associazione ha iniziato a inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, per conoscere il numero dei pazienti in cura per dipendenza da gioco nei rispettivi territori di competenza. 

“Lo scopo – spiega As.Tro - è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici, ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati relativi alle tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico”.

Redazione

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