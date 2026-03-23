LILT Savona: 100 ecografie gratuite per le donne tra i 40 e 50 anni

Savona dedica un appuntamento speciale alle donne del territorio con l'iniziativa "100 Ecografie per la Vita". Venerdì 27 marzo, alle ore 17, la Sala Rossa del Comune di Savona ospiterà un incontro informativo pensato per chi desidera mettere il proprio benessere al primo posto e accedere a servizi concreti di prevenzione senologica.

L'iniziativa si rivolge alla fascia d'età tra i 40 e i 50 anni, un periodo della vita dinamico in cui la consapevolezza è una risorsa preziosa. L'obiettivo di LILT Savona è offrire risposte chiare e opportunità di controllo gratuite a chi non rientra ancora nei circuiti di screening ordinari del Servizio Sanitario.

Durante il pomeriggio, medici e specialisti condivideranno consigli e informazioni utili per la salute femminile. Al termine dell’incontro sarà possibile iscriversi per usufruire delle ecografie senologiche messe a disposizione dall'associazione.

Per accedere al servizio è necessario essere già soci LILT o sottoscrivere il tesseramento annuale di 15 euro in occasione dell'evento: un gesto simbolico per fare squadra e contribuire al lancio di nuove iniziative gratuite sul territorio. Aderire significa non solo prendersi cura di sé, ma permettere alla solidarietà locale di continuare a crescere.

Interverranno il dottor Marcello Brignone, presidente LILT Savona, la chirurga Luisa Reggiani, la psicologa Marianna Bonetti e lo psicologo Luca Gavazza, che presenterà il suo libro solidale “Uno zaino pieno di stelle”.